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Виктория Азаренко возвращается в большой теннис уже сегодня

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  • 20.06.2017, 10:40
Виктория Азаренко
Фото: mallorcaopen.org

Бывшая первая ракетка мира сыграет на турнире «Mallorca Open» в Испании.

27-летняя Виктория Азаренко возвращается в большой теннис. Во вторник, 20 июня, белорусская теннисистка, бывшая первая ракетка мира стартует на турнире «Mallorca Open» в Испании, сообщает euroradio.fm.

Она встретится с Рисой Одзаки из Японии, 74-й ракеткой мира. Этот поединок в прямом эфире покажет телеканал «Беларусь 5». Поединок начнется не раньше 20 часов.

Азаренко около года не выступала. В декабре 2016-го она родила сына. Сначала Виктория планировала вернуться на корт в начале 2018 года, после — в конце июля 2017-го. Однако решила ускорить свое возвращение. Призовой фонд турнира в Мальорке составляет 250 тысяч долларов.

«Я много тренировалась и надеюсь, что стану конкурентоспособной после долгого отсутствия, — говорит Виктория Азаренко. — Знаю, что придется нелегко, но буду стараться».


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