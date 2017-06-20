Успешная белоруска из Шри-Ланки: Я имела счастье на полгода попасть в польский университет 20.06.2017, 10:56

Людям в Беларуси надо мыслить более смело и широко.

Об этом наша соотечественница Ольга Моковецкая, которая уже около полугода живет и работает в городе Хиккадува, рассказала журналистам tut.by.

— Я родилась в Бобруйске, окончила там среднюю школу и, приехав в Минск, поступила на факультет международных отношений (кафедра таможенного дела) Белорусского государственного университета. Вся система обучения на факультете стимулировала более интенсивное изучение иностранных языков, давала возможность участия в международных семинарах и конференциях, способствовала постоянному общению с иностранцами и выездам за рубеж.

Во время учебы я не единожды находила возможности посещения оплачиваемых выездных семинаров (для белорусов, к счастью, организуется много воркшопов за счет Евросоюза и не только). Так, с помощью нескольких белорусских организаций в рамках культурного обмена я посетила Армению, Германию и Литву. Организаторы выездных мероприятий делают все для того, чтобы во время своих визитов вы максимально прониклись культурой их страны. И каждый раз при общении с иностранными студентами я восхищалась их активной общественной жизнью, свежими взглядами на решение разного рода проблем своего университета (а также города и даже страны в целом), их личными амбициями и уверенностью в себе.

В Беларуси меня никогда не учили быть активным гражданином своей страны, не бояться высказывать свое мнение, идти против большинства и отстаивать свою позицию. У нас в стране человек обычно вращается в привычном маленьком кругу людей, среди которых чувствует себя комфортно, строит довольно банальные планы на будущее, смотрит, как живут другие, и пытается жить не хуже. Мне кажется, большинство людей в Беларуси мыслят и живут очень ограниченно. Ни в коем случае не хочу обидеть кого-то, но тому много подтверждений. Гораздо лучше это подмечаешь тогда, когда выбиваешься из своего окружения и осмысливаешь свою жизнь заново.

Будучи студенткой, я имела счастье на полгода попасть в польский университет, где я училась по совершенно другим методикам с невероятно талантливыми профессорами и студентами. Одновременно я проходила стажировку в большой компании IKEA, где увидела образцовый пример взаимодействия внутри трудового коллектива и отношения к сотрудникам со стороны руководства. Также каждое лето в течение трех лет я была волонтером от международной студенческой организации AIESEC в детском спортивном лагере в Греции, где работала в качестве фотографа и аниматора. И когда приближалось время защиты диплома в университете, для меня уже было совершенно очевидно, что я не останусь работать в Беларуси.

Родители и родные меня поддержали. Я очень благодарна своей семье за то, что они всегда давали мне свободу действий, постоянно помогали мне материально, зачастую ограничивая себя в чем-то. Родители верили и верят, что воспитание и вклад всех сил и средств в своих детей — это главный приоритет.

Так, летом прошлого года я окончила университет и начала искать работу за рубежом. Я долго не могла определиться с выбором. Рассматривала все страны, которые посетила и где имела связи: страны Скандинавии, Франция, Польша, Греция, Швейцария. Но поиск осложнялся особенностями трудового законодательства в этих государствах. Даже при наличии предложений от различных компаний государственные органы не предоставляли мне разрешения на работу и не давали визу. Тогда я решила сосредоточить поиск на другом географическом направлении и стала рассматривать Азию. Хотелось одновременно совместить посещение этого экзотического для нас региона с получением опыта работы. В этом смысле мне всегда нравилась сфера работы с туристами и отельный бизнес. Я чувствовала, что это действительно то, к чему лежит моя душа, и что я готова расти в этом направлении как профессионал.

И здесь не обошлось без курьезов. На одном из популярных сайтов по поиску работы была активна вакансия туристического агента в Шри-Ланке. Я, не теряя времени, отправила по указанному адресу свое резюме и фотографии (директору хотелось видеть фото лица и во весь рост). Условия работы были заманчивыми: помимо внушительной заработной платы, компания обещала оплатить перелет, визу и жилье. Отклик на свое письмо я получила мгновенно, а затем очень успешно прошла интервью по скайпу. Начался процесс оформления рабочих документов. Мы с директором общались больше месяца. Но чем меньше времени оставалось до дня получения визы, тем пикантнее вопросы я стала получать от директора («Ничего, если мы будем дружить?», «Ничего, если мы будем жить в одном доме?» и прочее). И тут я поняла, что он просто ищет девушку славянского типа лично для себя! Я вбила в поисковик его имя и фамилию и нашла два больших отзыва о нем от девушек с таким же сценарием. Оказывается, я была не первой.

Вскоре я с легкостью забыла об этом инциденте, но идея посещения Шри-Ланки меня по-прежнему не покидала. Я продолжила искать предложения о работе в более серьезных и проверенных источниках. Вспомнила про международную организацию AIESEC, ведь у них есть большая база программ стажировок по всему миру для тех, кто недавно окончил университет. Я нашла интересное предложение от одного ланкийского отеля и связалась с его администрацией. Одним из обязательных условий работы там было знание русского языка. Я проходила интервью с отделом кадров и главным менеджером. Это было далеко не первое интервью в моей жизни, и мне на тот момент уже были знакомы все подводные камни. К слову, важное правило подобных интервью — держаться уверенно и обязательно улыбаться. Для меня было забавным, когда мои собеседники несколько раз настойчиво уточняли, действительно ли в Беларуси такой же русский язык, как в России, и смогут ли гости из России понимать мой русский. Они думали, что мы говорим на каком-то диалекте и это «не чистый русский». Я объяснила, что для белорусов русский язык является одним из государственных языков и я им владею в совершенстве.

По условиям этой стажировки я должна была оплатить организационный взнос AIESEC в размере 200 $, перелет в Шри-Ланку (250 $) и резидентскую визу (150 $). Работодатель же мне предоставлял бесплатное жилье (комната в отеле), трехразовое питание в ресторане и зарплату (220 $).

По прилете в аэропорту Коломбо (это крупнейший город страны) меня встретили ребята из организации и довезли до моего места работы, в отель Citrus в городке Хиккадува. К слову, в аэропорту можно сразу поменять деньги по хорошему курсу (1 $ - это 150 шри-ланкийских рупий) и купить местную сим-карту (я приобрела ее за 1000 рупий и автоматически получила 10 Гб интернет-трафика и бесплатные минуты внутри сети).

Город Коломбо выполняет роль фактической столицы страны, ведь помимо прочих значимых характеристик именно там работает правительство государства и располагается резиденция президента. В то же время официальной столицей является город Шри-Джаяварденепура-Котте, где находится парламент и верховный суд Шри-Ланки. Из Коломбо очень удобно добираться в любую юго-западную точку острова: параллельно побережью построено скоростное платное шоссе (кстати, по нему курсируют и междугородние автобусы тоже).

Транспорт в Шри-Ланке очень хорошо организован и достаточно многообразен (вплоть до частных вертолетов). Городские автобусы делятся на несколько типов: государственные (красного цвета) и частные (обычно белые или разноцветные). Чтобы автобус остановился, нужно махнуть перед ним рукой (так же, как в родной Беларуси мы останавливаем маршрутки). В каждом автобусе есть контролер, которому при посадке вы называете место конечного назначения, и уже исходя из этого вам называют цену билета. Но при любом расстоянии в целом проезд очень дешевый. Так, например, путь по маршруту Коломбо — Хиккадува на обычном автобусе стоит 150 рупий, на более комфортабельном микроавтобусе с кондиционером — 250 рупий, а на поезде — 160 рупий.

Поезда есть нескольких типов: экспресс, ночные, на длительные и короткие расстояния. Вагоны в них делятся по классам комфортности: есть первый, второй и третий. Вагоны третьего класса обычно очень заполнены, цена билета в них вдвое меньше обычной. Но и покупка билета во второй класс не гарантирует наличия свободного места в вагоне. Расписание поездов и стоимость проезда с разбивкой по классам всегда можно заранее узнать на официальном сайте. Билеты необходимо покупать до посадки в поезд в кассе вокзала. Контролеры в поездах встречаются не часто, но они есть. При выходе с вокзала билет необходимо отдать специальному сотруднику в целях предотвращения повторного использования, так как на билетах не написаны дата и время.

Интересная особенность: в каждом автобусе и поезде есть специальные места для монахов. Если они заходят в вагон или автобус — надо обязательно уступить им место, при этом девушкам рядом с ними сидеть нельзя. До приезда в Шри-Ланку я этого не знала, поэтому однажды со мной произошел нелепый случай. Была глубокая ночь, я зашла в вагон и единственное свободное место было возле монаха. Я как ни в чем не бывало села возле него и заснула. И вдруг проснулась от того, что монах вскочил со своего сиденья, активно начал меня будить и просить поменяться с кем-нибудь местами. Мужчина по соседству любезно предложил мне место рядом со своей женой, а сам пересел к монаху.

Другой вид местного транспорта — тук-тук. Иначе их называют авторикшами или мототакси. Этот вид транспорта очень популярен в странах Южной и Юго-Восточной Азии. При выходе из любого вокзала или магазина их водители буквально охотятся за вами (конкуренция достаточно высока) и пытаются заманить именно к себе в транспортное средство. Почти у всех тук-туков есть счетчики, тариф поездки — 50 рупий (это примерно 30 центов) за один километр. Достаточно бюджетный вариант передвижения. Но в курортных городах денег с не видящих подвоха туристов водители тук-туков пытаются срубить по максимуму. В таких случаях всегда нужно оговаривать цену поездки, до того как вы сядете в мототакси, и иметь при себе мелкие купюры. Иначе вы сможете услышать самые банальные лживые фразы от тук-тукщиков наподобие: «Я имел в виду 500 рупий за дорогу не со всех, а с каждого человека в отдельности» или «Давайте деньги. Сдачи у меня нет, до свидания!»). Стоимость бензина на заправках в Коломбо — 117 рупий за литр (порядка 75 центов).

В Шри-Ланке есть множество мест, где для передвижения вы можете взять в аренду байк. Но белорусские водительские права не дают права вождения здесь. Поэтому, если полицейские останавливают вас, то все решается взяткой (обычно в районе 1000 — 3000 рупий).

Что приятно удивляет, большинство машин на дорогах страны достаточно новые, ухоженные, чистые, в хорошем состоянии. Никогда не встречала ржавых развалюх. У многих богатых людей есть свои личные водители.

Национальная кухня Шри-Ланки для белорусов абсолютно не годится. Рецепты всех блюд базируются на рисе, лапше, карри, специях, лепешках, яйцах и кокосах. Здесь практически невозможно найти настоящий суп, гречку, творог, хороший сыр, натуральный йогурт, вкусные яблоки, огурцы, грибы, соленья, варенье, семечки, черный хлеб.

Многие фрукты в Шри-Ланке импортные, поэтому очень дорогие. Так, для меня наиболее шокирующей новостью стали цены на любимые яблоки: 400 — 500 рупий за килограмм. Я здесь живу уже около полугода, и сейчас готова на стенку лезть от недостатка привычной для меня еды. Изначально согласна была заплатить любые деньги за любимые лакомства, но многих продуктов здесь просто никогда не бывает. Больше всего не хватает наших овощей и фруктов. Как же я скучаю по смородине, чернике, вишне, клубнике, малине, сливе! И никакая гуава, мангустин или маракуйя не сможет заменить мне деревенские яблочки и груши!

Когда речь идет о посещении местного ресторана, то для меня это огромный стресс. Так как я работаю в отеле, я всегда ем в кругу своих коллег (я единственная иностранка в персонале, все остальные сотрудники — коренные жители Шри-Ланки). И каким бы разнообразным ни было меню, они всегда выбирают для себя рис и карри, а едят все руками с помощью рисовых лепешек или белого хлеба. Просто представьте картину: сидят менеджеры в белых рубашках и кушают руками рассыпчатый рис (зачастую перемешанный с лапшой), макая последовательно хлеб в острый жидкий соус карри и подбирая этот рис, часть которого вываливается из пальцев по пути в рот. При этом остатки риса падают в тарелку и брызги от карри разлетаются повсюду, попадая даже на белую рубашку. Все это сопровождается запиванием теплой водой и эмоциональными разговорами с жестикуляцией. И так по кругу: завтрак, обед и ужин. Каждый день. И да, на завтрак они тоже едят рис и острый карри.

На десерт местные предпочитают фрукты (папайя, арбуз, бананы), курд (это кисловатый йогурт) с пальмовым нектаром, мороженое (здесь оно, кстати, очень вкусное). Кофе никогда не пьют. Только чай, почти всегда с молоком. Алкоголь и сигареты в стране очень дорогие.

По всей Шри-Ланке есть сеть супермаркетов Food City (наподобие нашего «Евроопта»), где цены на все продукты приятно радуют. На рынках цены на товары изначально не указаны. Очень часто продавцы оценивают тебя по внешнему виду и происхождению, и только потом называют цену (как правило, в 2−5 раз выше по сравнению с ценой на те же товары для местных жителей). Но это обычно происходит в туристических местах, где продавцы требовательнее и наглее. Чем дальше от этих мест, тем торгующие добрее и более охотно делают скидки.