Курс доллара побил трехмесячный рекорд в Беларуси 3 20.06.2017, 11:35

7,808

Американская валюта пересекла психологическую отметку в 1,9 белорусского рубля.

В понедельник ночью нефть проседала до $46,9 за баррель, а с утра уже подскочила до $47,15. Этот скачок отразился на российском рубле. С открытия Московской биржи курс доллара вырос до 58,5 рубля.

Аналогичная ситуация и на Белорусской валютно-фондовой бирже. Американская валюта со старта прибавила больше копейки.

Доллар вырос на 1,20 копейки и пересек психологическую отметку в 1,9 рубля. Сейчас его покупают и продают по 1,9015 рубля. Евро прибавил 0,45 копейки и пока торгуется по 2,1195 белорусского рубля.

Российский рубль потерял 1,42 копейки. Сейчас он торгуется по 3,2475 белорусского рубля за сотню.

В понедельник доллар прибавил 0,21 копейки и стал стоить 1,8895 белорусского рубля. Евро вырос на 0,85 копейки, до 2,1150 рубля. Российский рубль просел на 0,75 копейки и стал стоить 3,2667 белорусского за сотню.

Напомним, в курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.