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Skype переживает глобальный сбой

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  • 20.06.2017, 12:29
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Команда сервиса сообщила, что знает о проблеме и в настоящее время работает над ее решением.

В ночь с 19 на 20 июня многие пользователи Skype начали массово жаловаться на проблемы со входом в аккаунт, а также невозможность отправлять и получать сообщения, пишет tut.by.

Карта проблем со Skype. Источник — Downdetector

Как показал сайт Downdetector, спустя несколько часов проблему удалось устранить, однако уже утром сбой в работе сервиса повторился, затронув в основном западную и восточную части Европы, в том числе Беларусь, а также некоторые регионы России. Проблемы частично сохраняются до сих пор.

Команда Skype сообщила, что знает о проблеме и в настоящее время работает над ее решением. Что послужило причиной сбоев, пока не сообщается.


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