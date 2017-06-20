В администрации Трампа разработали новый план относительно РФ 20.06.2017, 12:42

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Рекс Тиллерсон

Фото: AP

Секретные документы госсекретаря США Рекса Тиллерсона предусматривают три основных пункта.

Секретные документы госсекретаря США Рекса Тиллерсона свидетельствуют о том, что Госдепартамент выработал новый план в отношении России, сообщает издание BuzzFeed (перевод – «Немецкая волна»).

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон разработал концепцию будущих американо-российских взаимоотношений из трех пунктов. В ее рамках предполагается выстраивать конструктивные рабочие отношения с РФ по ограниченному списку тем. Об этом сообщает интернет-издание BuzzFeed в понедельник, 19 июня. Сведения об этом секретном документе обнародуются впервые.

Первым пунктом плана является доведение до сведения Москвы, что агрессивные действия в отношении США - это проигрышный вариант, который будет контрпродуктивным для обеих сторон. В случае если РФ примет решительные меры, противоречащие интересам США, например, поставки оружия афганским талибам или преследование американских дипломатов в Москве, Вашингтон даст соответствующий ответ, сообщил изданию чиновник США, знакомый с текстом документа.

Второй пункт плана Тиллерсона - сотрудничество в вопросах, являющихся стратегически важными для США, в число которых входит мирное урегулирование в Сирии, остановка развития атомной программы КНДР, борьба с кибершпионажем и кибербезопасность. Госсекретарь США намерен приостановить рост торговли между РФ и Северной Кореей и наладить с Москвой координацию действий по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» в Сирии. В то же время неясно, какими способами он намерен этого достичь, пишет издание. Кроме того, Вашингтон и Москва располагают изощренным арсеналом кибероружия, но при этом не достигли договоренностей о том, что является честной игрой, а что нет, указал источник издания.

Третьим блоком в повестке Тиллерсона является вопрос достижения «стратегической стабильности» в отношениях с Россией - термин, включающий в себя спектр долговременных взаимных геополитических целей.

Между тем наблюдатели не уверены, что президент США Дональд Трамп одобрит этот план.

15 июня Сенат США утвердил законопроект о введении новых санкций в отношении РФ. Одобренный Сенатом документ также позволяет Конгрессу США подвергнуть проверке любое решение Белого дома о приостановке либо отмене штрафных мер.