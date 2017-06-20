«Осмоловку забирают как курицу, которая может нести золотые яйца»3
- Ольга Ивашенко, Kp.by
- 20.06.2017, 13:08
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Осмоловку, первый спальный район столицы, который многие минчане считают уникальным уголком города, приговорили под снос.
Осмоловка - 40 домов и почти 1000 жителей - это всего два небольших квартала в районе улиц Куйбышева, Киселева, Коммунистической и Богдановича. Уютные зеленые дворики, старомодные двухэтажки. Все знают друг друга по имени, по старинке сушат белье во дворах, вечерами собираются на скамейках, а летние праздники, как и много лет назад, отмечают всем двором.
Скоро Осмоловки может не стать. По решению администрации Центрального района Минска снос домов здесь начнется в 2020 году, на месте Осмоловки построят новые элитные жилые дома «со встроенными помещениями торгово-бытового назначения с подземными автостоянками» и торговый центр.
- Здесь я родился, вырос, прожил почти 60 лет. Отец - военный, ветеран войны. До 1949 года он был в Германии, а когда вернулся, ему сразу же дали квартиру в Омоловке. С тех пор здесь и живем, - рассказывает Kp.by местный житель Витилий Паскробко, которого мы застали в компании его приятелей-соседей. - У кого евроремонта нет, те, конечно, хотят отсюда переехать. Кто вложился в ремонт, уезжать категорически против. Хотя не все дома в хорошем состоянии. На Коммунистической недавно построили продюсерский центр, хотя еще пару лет назад там стоял старый дом. И он действительно был в аварийном состоянии.
Людей выселили. Тем, у кого квартиры были приватизированные, дали новые в районе площади Бангалор. У кого неприватизированные - отселили подальше, на Юго-Запад, а квартиры по метражу дали меньшие, чем у них были в Осмоловке. Если проводят опросы - все подписываем «против сноса Осмоловки». Ведь даже деревья, которые вы сейчас видите, посадили наши родители. Наши дворы - наша гордость. Здесь частенько проезжал маршал Советского Союза Семен Тимошенко - поэтому наш двор всегда в идеальном состоянии. А какие клумбы у нас были! Я и сейчас сюда привожу декоративные растения, высаживаю. Здесь часто снимают сюжеты киношники и телевизионщики. Одни говорят, что у нас дворы, как в Швейцарии. А другие с Ботаническим садом сравнивают. У нас тут лиственница, сирени, акации, многие редкие растения…
- Осмоловкой свой район не называли. Для нас это военный городок, - подхватывает беседу еще один местный житель Александр Нартович. - Дружили дворами, вместе праздники и дни рождения отмечали. Столы прямо во дворе и ставили. Здесь жило много военных семей, поэтому главным праздником для нас, конечно, был День Победы. Отец мой - Александр Леонтьевич - прошел три войны: Финскую, всю Отечественную и Японскую. Не любил рассказывать о своих заслугах, хотя лично знал Петра Мироновича Машерова. Его сестра, кстати, тоже жила в Осмоловке. На День Победы отцы выносили столы на улицы, щедро их накрывали, выпивали по чарке, делились воспоминаниями и нам, молодым, советы давали.
- Да, детство у нас было незабываемое. Частенько вспоминаю, как пацанами дрались с суворовцами в парке Марата Казея, - смеется Виталий Павлович.
- А чего дрались?
- Ну как чего? Молодая кровь. Ну, и за девчонок. Мы же к суворовцам на танцы ходили, девчонок их отбивали. Это в классе 7 - 8-м было. Кстати, военный городок наш в то время был обнесен забором, а на входе - пропускные пункты. А там - постовые солдаты, в городок только по пропускам запускали. Сейчас от этого ограждения мало чего осталось. Так, пару столбов.
- Как на очредную новость о сносе Осмоловки отреагировали?
- Вопрос о сносе Осмоловки чиновники поднимают уже лет 30, с начала 90-х, - говорит Виталий Паскробко. - Устали бояться. Какие по этому поводу только слухи не ходили. То нас якобы итальянцы выкупили, то американцы, то китайцы… А меж тем все проблемы в домах, если они были, власти могли давно решить. Стены и потолки трещины могут давать в любом доме, если за ними не ухаживать. Мы же постоянно отчисляли деньги на капремонт, но так и не дождались. В результате ремонтируем все сами. А в том, что жилье не ветхое, можете убедиться сами.
Ремонт квартиры обошелся в 30 тысяч долларов
Проходим в квартиру. Современный ремонт, крепкие стены, высокие потолки, очень уютно.
- Шесть лет назад сам сделал ремонт, так что отсюда никуда не поеду, так и напишите, - говорит Виталий Павлович. - Поменял полы, сантехнику, электрику. Ремонт обошелся в 30 тысяч долларов. Отбивал все до дранки. Кирпичи в стенах черные. Никогда таких не видел. Когда менял полы, увидел, что с внутренней стороны они полностью просмалены, как будто вчера сделали, и доска толстая. Строители, которые ламинат клали, сказали, что эти доски вечные. Забрали себе. Зимой в домах не холодно, летом - не жарко. Нам все очень нравится. Когда то в этих домах было печное отопление. Коммуникации провели в 60-х. Помню, как пацанами таскали в подвал брикет. В домах есть специальные люки, по ним брикет в общий подвал сбрасывали, а потом - каждый в свой личный. Пойдемте, покажу.
Спускаемся в тот самый подвал… Чисто, никакого запаха, у каждой из восьми квартир свой подвал с дверями. Возраст здания выдает разве только проржавевшая труба.
- Ее чиновники решили не чинить. Сказали, что еще прослужит, - смеется наш провожатый. - Хотя она, конечно, уже совсем негодная. А в остальном все в порядке. Поддерживаем чистоту. Стены сделаны добротно. Их ведь и делали с расчетом, чтоб в случае чего они могли послужить бомбоубежищем. В детстве мы в этих подвалах дневники прятали, чтоб за двойки не наказывали.
Открывает дверь - а это целый кабинет. В банках - закатанное сало, огурчики, грибочки, домашнее вино для жены. Все расставлено под линеечку - личная гордость хозяина.
На фоне послевоенной разрухи осмоловские двухэтажки казались минчанам дворцами
На карте столицы Осмоловка появилась в 1945 - 1949 годы. Район строили пленные немцы по проекту известного белорусского архитектора Михаила Осмоловского. От его фамилии и пошло название местности.
Район возвели на Троицкой горе, тогда этот исторический район был окраиной Минска. Сегодня ее уцелевшую часть мы называем Троицким предместьем. Рядом - Оперный театр и бывший штаб Белорусского военного округа, занятый сейчас Министерством обороны. Собственно, не будь округа, не было бы и Осмоловки. На фоне послевоенной разрухи осмоловские двухэтажки казались минчанам дворцами. Заборчики с лепниной, яблоневые сады, газоны, крыши из черепицы, брусчатка, эркеры, галереи...
40 двухэтажек строили для офицеров штаба. Правда, пару квартир выбил тогдашний руководитель управления по делам искусств Люторович. Отсюда еще одно название - поселок Люторовича. Чуть позже офицерский контингент разбавили артисты Театра оперы и балета, работники министерств и профессура.
«Осмоловку решили променять на очередные безликие стекляшки»
Идем дальше и убеждаемся: в Осмоловке свой неповторимый характер у каждого дворика. У одних трогательные клумбы под окошками с пионами и незабудками, у других - целые зеленые оазисы со всеми атрибутами современного ландшафтного дизайна. Мини-огородики прямо возле подъезда: с луком, зеленью и несколькими клубнями картошки. Ну так, чтобы свое, немножко, но было.
- Моя мама родилась в 1938 году. Ее детство прошло в оккупированном Минске. По сей день она часто вспоминает то время и тот город, изчезавший на глазах под бомбардировками: сначала – немецкими, потом - советскими. Мой папа родился в 1937 году и в родной разрушенный войной Минск вернулся из эвакуации сразу после освобождения города. Совсем еще мальчишка, он на субботниках разбирал руины, таскал на себе кирпичи, из которых строили в том числе Осмоловку, где я живу сегодня, - рассказывает житель Осмоловки Алексей Андреев. - Делая ремонт в квартире, я отбил со стен старую штукатурку, обнажив те кирпичи: многие из них - опаленные огнем войны. Глядя на них, я помню историю своей семьи, неразрывно связанную с историей Минска.
Прочитав на днях новости о сносе Осмоловки, я вдруг понял, что последние десятилетия живу, как и моя мама когда-то, в оккупированном городе. Как и мой отец, скоро буду стоять на руинах собственного дома у груды все тех же кирпичей. Мой город планомерно и целеноправленно, дом за домом, квартал за кварталом продолжают разрушать, без уважения к исторической памяти, традициям и мнению горожан.
Осмоловка - центр города, но, гуляя здесь, этого не замечаешь. Благоухание акации, пионов, жасмина… Тишину-благодать разбавляет разве что довольный хохот местной малышни, играющей во дворе. Возле одного дома мужчина чинит велосипед, у соседнего подъезда еще один строгает доски.
Чуть дальше во дворах две девушки фотографируются на фоне красивой расписной будки с надписью «Осмоловка».
- Мы сегодня ЦТ сдали, пришли сюда погулять, здесь круто, - выдают подружки Ульяна и Полина. - Когда услышали, что Осмоловку хотят снести, нашли петицию в интернете и подписались против сноса. Не хотим, чтобы Минск был похож на Каменную Горку
Возле цветущих благоухающих роз воркует влюбленная пара.
- Здесь очень романтично. Идеальное место для свиданий и душевных прогулок. Печально, что Осмоловку решили променять на очередные безликие стекляшки и убыточные бизнес-центры. Скоро в Минске не останется души. А Осмоловка - как раз такое душевное место, куда хочется возвращаться, - признается Катя и Илья.
«Боимся, что ночью на голову свалится потолок - мечтаем отсюда уехать»
Все чаще в последнее время, когда речь заходит об Осмоловке, чиновники употребляют словосочетание «дома барачного типа». Похожие в Осмоловке мы отыскали. По словам местных жителей, таких в районе всего два. Выглядят они действительно печально.
Спустились в подвал одного из них. Мягко говоря, находиться там неприятно. Гнилые трубы, болото под ногами, сырость, плесень, запах удручающий...
- Когда-то квартиры в нашем доме давались как подменки от первого и седьмого трестов, а потом их можно было приватизировать. Приватизировали, так и живем, - рассказывает жительница этого дома. - В однокомнатных нет даже ванной комнаты. Только туалет. У многих семьи разрослись, со временем приватизировали квартиры по соседству. В ванную теперь ходят друг к другу. Жителей остальных домов понимаем - у них дома и условия лучше. Если бы и мы в таких жили, тоже бы выступали против сноса. Иногда засыпаю и боюсь, что на меня ночью перекрытия обвалятся. Слышу каждый шаг соседа. У некоторых потолок уже провисает, трещины по стенам.
Пока мы общаемся с местной жительницей, в подъезд дома заходит мужчина. Оборачиваясь, говорит:
- А я категорически против сноса. У меня двухкомнатная квартира, и я ремонт сделал сам. У меня все в порядке. Все зависит от самих жильцов. Если руки на месте и все делать вовремя, а не ждать от государства - дома еще сто лет протянут.
- Конечно, тебе хорошо, у тебя руки золотые, - говорит ему соседка. - Мы сидим на диване в квартире - и чувствуем вибрации от троллейбуса. Капремонт здесь делали, когда вас еще на свете не было. Аварийку каждые несколько дней вызываем. Трубы надо срочно менять…
По Осмоловке водят экскурсии: Это советская история!
Вдалеке видим, как девушка проводит экскурсию для пары иностранцев. Интересуемся, какие впечатления у них от этого района.
- Это советская история Минска, но и помимо исторического аспекта здесь особая атмосфера. Здесь чувствуется особое настроение, в других районах Минска его почти нет. Скажите своему правительству, чтобы этот район не сносили. Мы будем привозить сюда туристов, - с удовольствием делятся с нами впечатлениями Артур и Джой из Австралии.
КАК В РАЗНЫЕ ГОДЫ ХОТЕЛИ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ ОСМОЛОВКУ
Идей было много - от сохранения до полного сноса. В начале 1990-х архитектор Полякова предлагала реконструкцию с сохранением облика квартала: надстроить старые и пристроить новые здания, сносить - лишь частично. В середине 2000-х у архитектора Перлиной возникла идея реконструировать кварталы под общественную зону: планировали среднеэтажную застройку с новыми архитектурными формами и частичным сохранением старых зданий.Затем было предложение построить многофункциональный центр Crystal Park. Жилой сектор должен был исчезнуть полностью. По словам чиновников, за годы эксплуатации жилищный фонд сильно обветшал, накопились проблемы с фундаментом, крышами и т. д. Около 30% жилищного фонда возведено из шлакобетонных блоков, которые считаются недолговечным строительным материалом с низкой несущей способностью. Несколько жилых домов пришли в аварийное состояние и были расселены за счет Мингорисполкома. Почти половина жилых домов в Осмоловке не соответствует действующим нормативам по обеспечению противопожарных разрывов между зданиями. Присвоитьть объекту официальный статус историко-культурной ценности до сих не удается.
А ЧТО СЕЙЧАС
Известно также, что общественное обсуждение объекта «Градостроительный проект детального планирования территории в границах улиц Старовиленская - Киселева - Куйбышева - Коммунистическая» пройдет с 23 июня по 17 июля этого года. С материалами по этому проекту можно будет ознакомиться в фойе 3-го этажа здания администрации Центрального района Миснка с 23 июня по 10 июля этого года.
Тем временем инициативные группы минчан уже создали электронную петицию против сноса Осмоловки. Подписать ее можно здесь.
Ольга Ивашенко, Kp.by