«Осмоловку забирают как курицу, которая может нести золотые яйца» 3 Ольга Ивашенко, Kp.by

20.06.2017, 13:08

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Фото: onliner.by

Осмоловку, первый спальный район столицы, который многие минчане считают уникальным уголком города, приговорили под снос.

Осмоловка - 40 домов и почти 1000 жителей - это всего два небольших квартала в районе улиц Куйбышева, Киселева, Коммунистической и Богдановича. Уютные зеленые дворики, старомодные двухэтажки. Все знают друг друга по имени, по старинке сушат белье во дворах, вечерами собираются на скамейках, а летние праздники, как и много лет назад, отмечают всем двором.

Первый спальный район столицы, который многие минчане считают уникальным уголком города, снова рискует пойти под снос.

Фото: Сергей ГАПОН

Скоро Осмоловки может не стать. По решению администрации Центрального района Минска снос домов здесь начнется в 2020 году, на месте Осмоловки построят новые элитные жилые дома «со встроенными помещениями торгово-бытового назначения с подземными автостоянками» и торговый центр.

Осмоловка – это 40 домов, примерно 350 семей минчан и почти 1000 жителей

Фото: Сергей ГАПОН

- Здесь я родился, вырос, прожил почти 60 лет. Отец - военный, ветеран войны. До 1949 года он был в Германии, а когда вернулся, ему сразу же дали квартиру в Омоловке. С тех пор здесь и живем, - рассказывает Kp.by местный житель Витилий Паскробко, которого мы застали в компании его приятелей-соседей. - У кого евроремонта нет, те, конечно, хотят отсюда переехать. Кто вложился в ремонт, уезжать категорически против. Хотя не все дома в хорошем состоянии. На Коммунистической недавно построили продюсерский центр, хотя еще пару лет назад там стоял старый дом. И он действительно был в аварийном состоянии.

Еще пару лет назад на этом месте стоял старый дом Осмоловки, а теперь новый продюсерский центр

Фото: Сергей ГАПОН

Людей выселили. Тем, у кого квартиры были приватизированные, дали новые в районе площади Бангалор. У кого неприватизированные - отселили подальше, на Юго-Запад, а квартиры по метражу дали меньшие, чем у них были в Осмоловке. Если проводят опросы - все подписываем «против сноса Осмоловки». Ведь даже деревья, которые вы сейчас видите, посадили наши родители. Наши дворы - наша гордость. Здесь частенько проезжал маршал Советского Союза Семен Тимошенко - поэтому наш двор всегда в идеальном состоянии. А какие клумбы у нас были! Я и сейчас сюда привожу декоративные растения, высаживаю. Здесь часто снимают сюжеты киношники и телевизионщики. Одни говорят, что у нас дворы, как в Швейцарии. А другие с Ботаническим садом сравнивают. У нас тут лиственница, сирени, акации, многие редкие растения…

- Осмоловкой свой район не называли. Для нас это военный городок, - подхватывает беседу еще один наш новый местный знакомый Александр Нартович

Фото: Сергей ГАПОН

- Осмоловкой свой район не называли. Для нас это военный городок, - подхватывает беседу еще один местный житель Александр Нартович. - Дружили дворами, вместе праздники и дни рождения отмечали. Столы прямо во дворе и ставили. Здесь жило много военных семей, поэтому главным праздником для нас, конечно, был День Победы. Отец мой - Александр Леонтьевич - прошел три войны: Финскую, всю Отечественную и Японскую. Не любил рассказывать о своих заслугах, хотя лично знал Петра Мироновича Машерова. Его сестра, кстати, тоже жила в Осмоловке. На День Победы отцы выносили столы на улицы, щедро их накрывали, выпивали по чарке, делились воспоминаниями и нам, молодым, советы давали.

- Да, детство у нас было незабываемое. Частенько вспоминаю, как пацанами дрались с суворовцами в парке Марата Казея, - смеется Виталий Павлович.

За дальнейшую судьбу Осмоловки сейчас болеют тысячи минчан

Фото: Сергей ГАПОН

- А чего дрались?

- Ну как чего? Молодая кровь. Ну, и за девчонок. Мы же к суворовцам на танцы ходили, девчонок их отбивали. Это в классе 7 - 8-м было. Кстати, военный городок наш в то время был обнесен забором, а на входе - пропускные пункты. А там - постовые солдаты, в городок только по пропускам запускали. Сейчас от этого ограждения мало чего осталось. Так, пару столбов.

- Как на очредную новость о сносе Осмоловки отреагировали?

- Вопрос о сносе Осмоловки чиновники поднимают уже лет 30, с начала 90-х, - говорит Виталий Паскробко. - Устали бояться. Какие по этому поводу только слухи не ходили. То нас якобы итальянцы выкупили, то американцы, то китайцы… А меж тем все проблемы в домах, если они были, власти могли давно решить. Стены и потолки трещины могут давать в любом доме, если за ними не ухаживать. Мы же постоянно отчисляли деньги на капремонт, но так и не дождались. В результате ремонтируем все сами. А в том, что жилье не ветхое, можете убедиться сами.

Светлана Степановна Пуят, 81 год: "Когда-то вышла замуж за местного офицера. С тех пор - вот уже 54 года - живу в этом дворе. На моих глазах выросло не одно поколение достойных людей".

Фото: Сергей ГАПОН

- Если проводят опросы, все подписываем «против сноса Осмоловки.

Фото: Сергей ГАПОН

Ремонт квартиры обошелся в 30 тысяч долларов

Проходим в квартиру. Современный ремонт, крепкие стены, высокие потолки, очень уютно.

- Квартира в отличном состоянии, убедитесь сами. Потолки-стены целые, окна новые, тепло... Что еще надо

Фото: Сергей ГАПОН

- Шесть лет назад сам сделал ремонт, так что отсюда никуда не поеду, так и напишите, - говорит Виталий Павлович. - Поменял полы, сантехнику, электрику. Ремонт обошелся в 30 тысяч долларов. Отбивал все до дранки. Кирпичи в стенах черные. Никогда таких не видел. Когда менял полы, увидел, что с внутренней стороны они полностью просмалены, как будто вчера сделали, и доска толстая. Строители, которые ламинат клали, сказали, что эти доски вечные. Забрали себе. Зимой в домах не холодно, летом - не жарко. Нам все очень нравится. Когда то в этих домах было печное отопление. Коммуникации провели в 60-х. Помню, как пацанами таскали в подвал брикет. В домах есть специальные люки, по ним брикет в общий подвал сбрасывали, а потом - каждый в свой личный. Пойдемте, покажу.

Вход в Осмоловку когда-то был по пропускам, а сам район был огражден забором

Фото: Сергей ГАПОН

Спускаемся в тот самый подвал… Чисто, никакого запаха, у каждой из восьми квартир свой подвал с дверями. Возраст здания выдает разве только проржавевшая труба.

- Ну, вы поняли, да, что это еще и мой личный кабинет? - говорит наш новый знакомый.

Фото: Сергей ГАПОН

- В своем подвале могу год беззаботно жить с таким запасом! - шутит Виталий Павлович

Фото: Сергей ГАПОН

- Ее чиновники решили не чинить. Сказали, что еще прослужит, - смеется наш провожатый. - Хотя она, конечно, уже совсем негодная. А в остальном все в порядке. Поддерживаем чистоту. Стены сделаны добротно. Их ведь и делали с расчетом, чтоб в случае чего они могли послужить бомбоубежищем. В детстве мы в этих подвалах дневники прятали, чтоб за двойки не наказывали.

Добрыня - местный житель. Жить в Осмоловке ему нравится. Переезжать не хочет: «Здесь и друзья, и все близко, и на самокатах гонять везде можно»

Фото: Сергей ГАПОН

Открывает дверь - а это целый кабинет. В банках - закатанное сало, огурчики, грибочки, домашнее вино для жены. Все расставлено под линеечку - личная гордость хозяина.

На фоне послевоенной разрухи осмоловские двухэтажки казались минчанам дворцами.

Фото: Сергей ГАПОН

На фоне послевоенной разрухи осмоловские двухэтажки казались минчанам дворцами

На карте столицы Осмоловка появилась в 1945 - 1949 годы. Район строили пленные немцы по проекту известного белорусского архитектора Михаила Осмоловского. От его фамилии и пошло название местности.

Район возвели на Троицкой горе, тогда этот исторический район был окраиной Минска. Сегодня ее уцелевшую часть мы называем Троицким предместьем. Рядом - Оперный театр и бывший штаб Белорусского военного округа, занятый сейчас Министерством обороны. Собственно, не будь округа, не было бы и Осмоловки. На фоне послевоенной разрухи осмоловские двухэтажки казались минчанам дворцами. Заборчики с лепниной, яблоневые сады, газоны, крыши из черепицы, брусчатка, эркеры, галереи...

Местные жители гордятся своим районом и уезжать отсюда не хотят

Фото: Сергей ГАПОН

40 двухэтажек строили для офицеров штаба. Правда, пару квартир выбил тогдашний руководитель управления по делам искусств Люторович. Отсюда еще одно название - поселок Люторовича. Чуть позже офицерский контингент разбавили артисты Театра оперы и балета, работники министерств и профессура.

«Осмоловку решили променять на очередные безликие стекляшки»

Уютные зеленые дворики, старомодные двухэтажки. Все знают друг друга по имени, по старинке сушат белье во дворах, вечерами собираются на скамейках, а летние праздники, как и много лет назад, отмечают все вместе

Фото: Сергей ГАПОН

Идем дальше и убеждаемся: в Осмоловке свой неповторимый характер у каждого дворика. У одних трогательные клумбы под окошками с пионами и незабудками, у других - целые зеленые оазисы со всеми атрибутами современного ландшафтного дизайна. Мини-огородики прямо возле подъезда: с луком, зеленью и несколькими клубнями картошки. Ну так, чтобы свое, немножко, но было.

На карте столицы Осмоловка появилась в 1945 - 1949 годы.

Фото: Сергей ГАПОН

- Моя мама родилась в 1938 году. Ее детство прошло в оккупированном Минске. По сей день она часто вспоминает то время и тот город, изчезавший на глазах под бомбардировками: сначала – немецкими, потом - советскими. Мой папа родился в 1937 году и в родной разрушенный войной Минск вернулся из эвакуации сразу после освобождения города. Совсем еще мальчишка, он на субботниках разбирал руины, таскал на себе кирпичи, из которых строили в том числе Осмоловку, где я живу сегодня, - рассказывает житель Осмоловки Алексей Андреев. - Делая ремонт в квартире, я отбил со стен старую штукатурку, обнажив те кирпичи: многие из них - опаленные огнем войны. Глядя на них, я помню историю своей семьи, неразрывно связанную с историей Минска.

Прочитав на днях новости о сносе Осмоловки, я вдруг понял, что последние десятилетия живу, как и моя мама когда-то, в оккупированном городе. Как и мой отец, скоро буду стоять на руинах собственного дома у груды все тех же кирпичей. Мой город планомерно и целеноправленно, дом за домом, квартал за кварталом продолжают разрушать, без уважения к исторической памяти, традициям и мнению горожан.

Уютный квартал в центре Минска уже через несколько лет могут пустить под снос

Фото: Сергей ГАПОН

Осмоловка - центр города, но, гуляя здесь, этого не замечаешь. Благоухание акации, пионов, жасмина… Тишину-благодать разбавляет разве что довольный хохот местной малышни, играющей во дворе. Возле одного дома мужчина чинит велосипед, у соседнего подъезда еще один строгает доски.

– Когда услышали, что Осмоловку хотят снести, нашли петицию в интернете и подписались против сноса. Не хотим, чтобы Минск был похож на Каменную Горку Фото: Сергей ГАПОН

Чуть дальше во дворах две девушки фотографируются на фоне красивой расписной будки с надписью «Осмоловка».

- Мы сегодня ЦТ сдали, пришли сюда погулять, здесь круто, - выдают подружки Ульяна и Полина. - Когда услышали, что Осмоловку хотят снести, нашли петицию в интернете и подписались против сноса. Не хотим, чтобы Минск был похож на Каменную Горку

Возле цветущих благоухающих роз воркует влюбленная пара.

- Печально, что Осмоловку решили променять на очередные безликие стекляшки и убыточные бизнес-центры, - говорит Екатерина

Фото: Сергей ГАПОН

- Здесь очень романтично. Идеальное место для свиданий и душевных прогулок. Печально, что Осмоловку решили променять на очередные безликие стекляшки и убыточные бизнес-центры. Скоро в Минске не останется души. А Осмоловка - как раз такое душевное место, куда хочется возвращаться, - признается Катя и Илья.

«Боимся, что ночью на голову свалится потолок - мечтаем отсюда уехать»

Вопрос о сносе Осмоловки чиновники поднимают уже лет 30

Фото: Сергей ГАПОН

Все чаще в последнее время, когда речь заходит об Осмоловке, чиновники употребляют словосочетание «дома барачного типа». Похожие в Осмоловке мы отыскали. По словам местных жителей, таких в районе всего два. Выглядят они действительно печально.

Спустились в подвал одного из них. Мягко говоря, находиться там неприятно. Гнилые трубы, болото под ногами, сырость, плесень, запах удручающий...

Мы постоянно отчисляли деньги на капремонт, но так и не дождались.

Фото: Сергей ГАПОН

- Перекрытия между первым и вторым этажом – деревянные. Потолки прогибаются. Последний раз капремонт здесь был, когда печи меняли на котлы, - говорит Сергей Марченко.

Фото: Сергей ГАПОН

- Когда-то квартиры в нашем доме давались как подменки от первого и седьмого трестов, а потом их можно было приватизировать. Приватизировали, так и живем, - рассказывает жительница этого дома. - В однокомнатных нет даже ванной комнаты. Только туалет. У многих семьи разрослись, со временем приватизировали квартиры по соседству. В ванную теперь ходят друг к другу. Жителей остальных домов понимаем - у них дома и условия лучше. Если бы и мы в таких жили, тоже бы выступали против сноса. Иногда засыпаю и боюсь, что на меня ночью перекрытия обвалятся. Слышу каждый шаг соседа. У некоторых потолок уже провисает, трещины по стенам.

- Когда рабочие ходили по чердаку – по потолку пошли трещины. Дом очень слабый. Деньги на капремонт мы регулярно отчисляем, но ремонта так и не дождались. Делать за свой счет его не будем, - рассказала местная жительница.

Фото: Сергей ГАПОН

За снос Осмоловки в районе выступает только небольшая часть ее жителей. И в основном это те, кто живет в так называемых бараках.

Фото: Сергей ГАПОН

Пока мы общаемся с местной жительницей, в подъезд дома заходит мужчина. Оборачиваясь, говорит:

- А я категорически против сноса. У меня двухкомнатная квартира, и я ремонт сделал сам. У меня все в порядке. Все зависит от самих жильцов. Если руки на месте и все делать вовремя, а не ждать от государства - дома еще сто лет протянут.

- Конечно, тебе хорошо, у тебя руки золотые, - говорит ему соседка. - Мы сидим на диване в квартире - и чувствуем вибрации от троллейбуса. Капремонт здесь делали, когда вас еще на свете не было. Аварийку каждые несколько дней вызываем. Трубы надо срочно менять…

Антон Старобинский: "Это прекрасный район. И уезжать отсюда не хочется. Но, увы, власти намеренно не обращают внимание на состояние домов. Чем более разваленными они будут, тем проще их будет признать аварийными"

Фото: Сергей ГАПОН

По Осмоловке водят экскурсии: Это советская история!

Вдалеке видим, как девушка проводит экскурсию для пары иностранцев. Интересуемся, какие впечатления у них от этого района.

В Осмоловке свой неповторимый характер у каждого дворика.

Фото: Сергей ГАПОН

- Это советская история Минска, но и помимо исторического аспекта здесь особая атмосфера. Здесь чувствуется особое настроение, в других районах Минска его почти нет. Скажите своему правительству, чтобы этот район не сносили. Мы будем привозить сюда туристов, - с удовольствием делятся с нами впечатлениями Артур и Джой из Австралии.

-Скажите своему правительству, чтобы этот район не сносили. Мы будем привозить сюда туристов, - с удовольствием делятся с нами впечатлениями Артур и Джой из Австралии.

Фото: Сергей ГАПОН

Вокруг Осмоловки опять кипят страсти. Фото: Сергей ГАПОНВокруг Осмоловки опять кипят страсти.

Фото: Сергей ГАПОН

КАК В РАЗНЫЕ ГОДЫ ХОТЕЛИ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ ОСМОЛОВКУ

Идей было много - от сохранения до полного сноса. В начале 1990-х архитектор Полякова предлагала реконструкцию с сохранением облика квартала: надстроить старые и пристроить новые здания, сносить - лишь частично. В середине 2000-х у архитектора Перлиной возникла идея реконструировать кварталы под общественную зону: планировали среднеэтажную застройку с новыми архитектурными формами и частичным сохранением старых зданий.Затем было предложение построить многофункциональный центр Crystal Park. Жилой сектор должен был исчезнуть полностью. По словам чиновников, за годы эксплуатации жилищный фонд сильно обветшал, накопились проблемы с фундаментом, крышами и т. д. Около 30% жилищного фонда возведено из шлакобетонных блоков, которые считаются недолговечным строительным материалом с низкой несущей способностью. Несколько жилых домов пришли в аварийное состояние и были расселены за счет Мингорисполкома. Почти половина жилых домов в Осмоловке не соответствует действующим нормативам по обеспечению противопожарных разрывов между зданиями. Присвоитьть объекту официальный статус историко-культурной ценности до сих не удается.

Осмоловка – центр города, но, гуляя здесь, этого не замечаешь.

Фото: Сергей ГАПОН

А ЧТО СЕЙЧАС

Известно также, что общественное обсуждение объекта «Градостроительный проект детального планирования территории в границах улиц Старовиленская - Киселева - Куйбышева - Коммунистическая» пройдет с 23 июня по 17 июля этого года. С материалами по этому проекту можно будет ознакомиться в фойе 3-го этажа здания администрации Центрального района Миснка с 23 июня по 10 июля этого года.

Тем временем инициативные группы минчан уже создали электронную петицию против сноса Осмоловки. Подписать ее можно здесь.

Район возвели на Троицкой горе, тогда этот исторический район был окраиной Минска.

Фото: Сергей ГАПОН

Ольга Ивашенко, Kp.by