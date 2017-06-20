Шляхетские забавы: Как развлекались потомки Франтишка Богушевича 20.06.2017, 13:07

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Госпожа Кристина Шманьда — правнучка Франтишка Богушевича — на фоне картины дома прадеда в Кушлянах. Фото Дениса Дзюбы

Внучка знаменитого поэта умело распорядилась своим приданым – 44 гектарами леса.

О забавах родственников Франтишка Богушевича «Белсату» рассказала правнучка классика белорусской литературы Кристина Шманьда.

Пани Кристина сейчас живет в Варшаве, но родилась перед Второй мировой войной в лесничестве Подзеленая под Сморгонью в бывшем Ошмянском уезде. Ее отец Юзеф Томашевский был лесничим, который не очень много зарабатывал на государственной службе, замечает пани Кристина. Несмотря на это, семья жила зажиточно, так как Юзеф умело распоряжался 44 гектарами леса – приданым своей жены Станиславы, которая приходилась внучкой белорусскому поэту Франтишку Богушевичу.

Томаш Богушевич, сын Франтишка Богушевича, и его жена Юзефа (слева). Фото из семейного архива Кристины Шманьды

Анекдот про няню Анельку и шутки внучки поэта

Семья Томашевских держала большое хозяйство: коней, коров, свиней, собак и множество кур и гусей. Всем преимущественно занимались нанятые люди. За маленькой дочерью лесничего ухаживала няня Анелька, которая разговаривала прежде всего по-белорусски, вспоминает Кристина Шманьда. Анелька была родом из Кушлян и сначала работала в семье сына Франтишка Богушевича – Томаша, растила его среднюю дочь Станиславу. Когда же Станислава вышла замуж, Анелька перешла работать к ней. Няня из Кушлян стала даже героиней семейного анекдота. Потомки белорусского поэта рассказывают, что однажды Станислава заметила блоху на белье в кроватке своей маленькой дочери. Когда же молодая хозяйка обратила на это внимание Анельке, то та очень удивилась: «Пани, откуда там блохи? Если уж, то вошь!»

Семья Томашевских с няней Анелькой, которая держит на руках маленькую Кристину. Фото из семейного архива Кристины Шманьды

«Мама очень любила шутить, – отмечает пани Кристина. – Помню, что как-то весной она купила в Вильнюсе свежие огурцы и привязала их тоненькой ниточкой к огуречным кустикам, которые во всю цвели. Позже она всем хвалилась, что в ее огороде быстрее всех в окрестности растут огурцы».

В другой раз Станислава Томашевская положила в одну картофельную клецку вместо мясного фарша перец. Когда же собрались гости, молодая хозяйка изо всех сил старалась, чтобы та клецка попала на тарелку к человеку, которого она не переносила.

Однажды в лесничий дом Томашевских пришла их родственница, которая очень любила кошек. Станислава же пустила слухи, что та женщина будет скупать котов по одному злотому. В те времена один злотый был достаточно большой суммой, так как за одно яйцо платили один грош, а килограмм очень хорошей говядины стоил 40 грошей. Крестьяне из окрестностей, услышав о скупке котов, наловили животных и, посадив их в мешки, предстали перед родственницей Томашевских. Той же потребовалось много времени, чтобы убедить «продавцов», что возникло недоразумение, и она даже не собиралась покупать четверолапых.

Ревнивая собака и охота

Юзеф Томашевский, по воспоминаниям своей дочери, очень любил собак, которые везде за ним ходили. «Это были обычные немецкие овчарки, которых мы называли «волчатниками», – рассказывает Кристина Шманьда. – Когда отец был еще неженатый, огромная немецкая овчарка всегда спала в его спальне. Так было и после брака родителей. Но когда родилась я, собаку перевели жить в буду. Она очень ревновала ко мне, поэтому всегда, когда видела меня на улице, набрасывалась, но не кусала, а только оставлял на мне синяки».

В канцелярии Юзефа Томашевского всегда был на страже еще один пес, который снимал посетителям шапки, если те сами этого не делали. Однажды собака даже откусила кусок уха крестьянину, который из-за этого судился с лесничим.

Кристина — правнучка Франтишка Богушевича. Фото из семейного архива Кристины Шманьды

Лесничий дом Томашевских был привлекательным местом для родственников и знакомых, которые любили приезжать сюда на отдых. Юзеф часто организовывал для гостей охоты на волков, большое количество которых воспринимали в те времена как бедствие. Отец госпожи Кристины входил в тройку лучших охотников довоенной Польши, который убил больше всего волков. Домашние очень им гордились по этой причине, а в их доме вместо ковров повсюду лежали волчьи шкуры.

Жена Юзефа Томашевского – Станислава – время от времени также участвовала в охотах, а однажды ей удалось самой застрелить волка. Иногда взрослые брали на охоту и детей. Пани Кристина до сих пор помнит различные виды охот, которые проходили в Ошмянском районе. Например, во время охоты «на свинку» охотник и его спутники, закутанные в бурки, ехали в бричке через лес. Около их ног в мешке лежала свинка, которую периодически пинали в бок. Свинка визжала, а ее крик привлекал волков, в которых позже стреляли.

Станислава Томашевская (крайняя справа) на охоте. Фота из семейного архива Кристины Шманьды

Во время охоты с нагонкой определенную территорию в лесу окружали шнуром, на котором недалеко друг от друга висели красные латки. Волки боятся всего красного, поэтому было известно, что они не перейдут через шнур. В свою очередь на ограниченной шнуром территории со всех сторон шли мужчины, стуча палками по деревьям. Волки из-за этого собирались в одном месте, где охотники в них стреляли.

Еще один вид охоты – «из землянки» – заключался в том, что вокруг землянки, служившей укрытием для охотников, раскладывали падаль, а когда приходили голодные волки, то тогда в них начинали стрелять. Похоже выглядела также охота с охотничьих башен. Иногда просто раскладывали падаль на лесной поляне, а вокруг нее ставили ловушки на волков.

Однажды маленькая Кристина, которой было всего несколько лет, увидела тушу лошади, которая лежала в снегу недалеко от дома лесничего. Заинтересованная девочка долго ходила вокруг коня, пока ее не увидел отец. Оказалось, что только чудом она не попала в волчий капкан, спрятанный в снегу. «Тогда первый раз в жизни отец на меня разозлился», – вспоминает правнучка классика белорусского литературы.

Шляхетские дети: первые сигареты из сушеных листьев и собирание гусениц

Когда Кристине было три, родился ее брат Лешек. Однако младенец заболел дифтеритом, который в те времена был очень серьезной болезнью. Родители решили как можно скорее покрестить ребенка, но из-за того, что организовывали крещение в спешке, не имели подходящей кандидатуры на крестную мать. Но вдруг у них появилась идея, что ей может быть их старшая дочь Кристина. Так трехлетняя девочка стала крестной матерью своего брата.

Семья Томашевских на отдыхе. Фото из семейного архива Кристины Шманьды

К счастью, Лешек выздоровел. Он рос очень активным и любопытным мальчишкой. Память госпожи Кристины сохранила, как однажды маленький Лешек решил прогуляться в одиночестве и отошел от дома на несколько километров. Родители в отчаянии, заламывая себе руки, искали его по всей округе. В конце концов отец увидел, как мальчик шел по дороге весь в слезах, просил и кричал во весь голос: «Свинки, пожалуйста, не ешьте меня!» За ним по дороге шли три небольших поросенка.

Мама госпожи Кристины заядло курила сигареты. «Она садилась, закладывая ногу на ногу, и держала сигарету в длинном мундштуке. Это мне очень нравилось. Как раз в те времена моим другом в играх был старший на четыре года сын егеря. Вместе мы придумали, чтобы сделать сигареты из высушенных листьев орешника», – рассказывает Кристина Шманьда.

Маленькая Кристина и Станислава Томашевская. Фото из семейного архива Кристины Шманьды

Дети развели огонь, чтобы высушить листья, которые позже смели и обкрутил сигаретной бумагой. Когда они подожгли самодельные сигареты и начали затягиваться, то заметили, что костер разгорелся до невероятных размеров – языки пламени полыхали высоко вверху. Оказалось, что дети развели огонь на куче сухих шишек. Огонь мог очень быстро распространиться по лесу и наделать много бед, но, к счастью, его удалось как-то погасить.

Детьми в семье Томашевских занимался преимущественно отец. Он очень старался, чтобы выработать в своей робкой дочери уверенность. С этой целью он пообещал дочери давать 5 злотых каждый раз, когда та позвонит своей школьной учительнице. «Я позвонила только 3 раза. Это были самые страшные минуты для меня, которые отнюдь не добавили мне храбрости», – говорит Кристина.

Станислава и Лешек Томашевские в детстве. Фото из семейного архива Кристины Шманьды

По просьбе отца она собирала в маленькое детское ведерко картошку, которая осталась после сбора урожая, а также гусениц, которых стрясали с плодовых деревьев возле дома. «Отец хотел воспитать у меня уважение к труду», – считает дочь лесничего.

Один из самых сильных воспоминаний госпожи Кристины с детства – это траур ее родителей после смерти первого руководителя независимой Польши Юзефа Пилсудского. «Отец был большим поклонником маршала Пилсудского. Когда в Вильнюсе происходило захоронение сердца Пилсудского, родители там были, а после, приехав, еще долго вспоминали ту церемонию. Хотя я была тогда маленьким ребенком, но хорошо это запомнила», – говорит Кристина Шманьда.

Спокойная жизнь семьи лесничего из бывшего Виленского воеводства прервала ІІ Мировая война и вторжение Красной Армии в тогдашнюю Польшу.