Украинские переселенцы в Минске отдали детей в белорусскоязычную школу 2 20.06.2017, 13:28

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Никаких проблем с успеваемостью у маленьких украинцев нет.

Среди иностранцев, которым в Беларуси предоставлен статус беженца или дополнительная защита, самую многочисленную группу — более 1,6 тысячи человек — составляют жители Украины, отмечают «Минск-Новости».

Около полутысячи проживают в Минске и Минской области, в том числе и семья Бояджян.

Эдуард Бояджян впервые приехал в Беларусь в конце 2013 года, еще до начала вооруженного противостояния в Донецкой области. Вслед за другом устроился в одну из строительных организаций Минска. А летом 2014 года его Горловка, где остались жена Татьяна с двумя детьми, мать и брат, превратилась в арену вооруженного конфликта. В результате Бояджяны переехали в агрогородок Вишневка Минского района.

Постепенно жизнь наладилась. Татьяна устроилась в местный детский сад воспитательницей. Сын и дочь пошли в школу, и, хотя преподавание здесь ведется на белорусском языке, проблем с успеваемостью у детей нет. Эдуард продолжает работать на стройке в Минске.

Статус дополнительной защиты, который получили члены семьи, дает им все необходимые права для жизни в Беларуси: возможность трудоустройства без специального разрешения, бесплатное медобслуживание, а также для детей возможность получать образование.