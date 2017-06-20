Независимые журналисты: Поможем кобринской милиции адекватно оценить свои действия 1 20.06.2017, 13:39

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Алесь Левчук и Милана Харитонова

Журналисты намерены до конца бороться с «беспредельщиками» из Кобринского РОВД.

Независимая журналистка Милана Харитонова обратилась к руководству МВД и в прокуратуру Кобринского района. Она требовала дать оценку действиям шести милиционеров, которые задерживали ее и Алеся Левчука в Кобрине, сообщает «Белсат».

«Вместо того, чтобы провести независимую проверку и выявить истинных виновников, милиция занимается отписками, которые граничат с издевательством», – говорят журналисты.

Из Минского УВД письмо сначала отдали в Брестскую областную милицию, а те – в управление внутренних дел Кобринского райисполкома. Фактически на вопрос законности применения физической силы против журналистов будут отвечать милиционеры, которые их жестоко задерживали.

Журналистов «Белсата» Алеся Левчука и Милану Харитонову задерживали милиционеры в штатском. Инцидент произошел в Кобрине 18 марта, когда в райцентре должна была состояться акция протеста против декрета №3.

Кроме жесткого задержания у журналистов изъяли профессиональную технику. Благодаря профессиональной работе адвоката журналистов, почти всю технику удалось вернуть.

Ранее журналисты по вопросам своего задержания обращались в СК по Брестской области, те тоже передали дело в Кобрин, а там журналистам отказали в проведении проверки. Фактически силовые структуры прикрывают друг друга.

«Это очень крутой ход, заставить на мою жалобу отвечать того, кто и руководил незаконным задержанием и отдавал приказ применять против нас с журналистом физическую силу и уничтожать доказательства. Может быть, это такое издевательство, и милицейское руководство хочет отбить у меня желание жаловаться? Но это меня не остановит, я буду обжаловать такой ответ, как и ответ, который придет из Кобринского РОВД, их лживые показания мы уже услышали в суде. Сомневаюсь, что они сами смогут объективно оценить свои действия», – рассказала «Белсату» Милана Харитонова.

Напомним, что 13 марта суд Кобринского района приговорил журналистов к штрафам размером почти 2 тысячи рублей. Это решение Левчук и Харитонова планируют обжаловать в Брестском областном суде. Процесс состоится 22 июня в 10.00.