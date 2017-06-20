Топ-10 самых густонаселенных городов к 2030 году
- 20.06.2017, 14:13
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ООН опубликовала интересные цифры, которые отображают динамику мировой урбанизации.
Рост количества людей в США и Европе замедляется, а в Азии, Африке и Латинской Америке стремительно ускоряется. Это выведет новые города в топ-10 по количеству проживающего в них населения. Business Insider публикует рейтинг 10 городов, которые будут самыми густонаселенными к 2030 году.
В новом докладе ООН «Мировые перспективы урбанизации» приведен список 10 городов, которые станут самыми густонаселенными к 2030 году:
10. Мехико, Мексика: 23,9 млн человек
9. Лагос, Нигерия: 24,2 млн человек
8. Каир, Египет: 24,5 млн человек
7. Карачи, Пакистан: 24,8 млн человек
6. Дакка, Бангладеш: 27,4 млн человек
Население Земли растет с угрожающей скоростью: прогнозируется, что к 2050 году на планете будет жить почти 10 млрд человек. Между тем, ООН подсчитала, что к 2100 году на Земле будут проживать 11,2 млрд человек. Однако Информационная справочная служба по вопросам народонаселения полагает, что население планеты растет быстрее, чем прогнозирует ООН.
5. Пекин, Китай: 27,7 млн человек
4. Мумбаи, Индия: 27,8 млн человек
3. Шанхай, Китай: 30,8 млн человек
2. Дели, Индия: 36,1 млн человек
1. Токио, Япония: 37,2 млн человек
Токио и сегодня один из самых больших по численности населения городов мира. При этом, например, Нью-Йорк или Москва, также входящие сейчас в число самых густонаселенных городов, вскоре утратят свои позиции. По прогнозам ООН, через 13 лет в первой десятке не будет ни одного города из Европы и США.
The Global Cities Institute также прогнозирует, что Киншаса, столица Демократической Республики Конго, станет самым густонаселенным городом в мире к 2075 году, а к 2100 году ее обойдет Лагос, столица Нигерия, с 88 млн жителей.