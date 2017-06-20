Топ-10 самых густонаселенных городов к 2030 году 20.06.2017, 14:13

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Фото: Reuters

ООН опубликовала интересные цифры, которые отображают динамику мировой урбанизации.

Рост количества людей в США и Европе замедляется, а в Азии, Африке и Латинской Америке стремительно ускоряется. Это выведет новые города в топ-10 по количеству проживающего в них населения. Business Insider публикует рейтинг 10 городов, которые будут самыми густонаселенными к 2030 году.

В новом докладе ООН «Мировые перспективы урбанизации» приведен список 10 городов, которые станут самыми густонаселенными к 2030 году:

10. Мехико, Мексика: 23,9 млн человек

Mexico City

9. Лагос, Нигерия: 24,2 млн человек

Lagos, Nigeria

Фото: EAST NEWS

8. Каир, Египет: 24,5 млн человек

Cairo, Egypt

Фото: EAST NEWS

7. Карачи, Пакистан: 24,8 млн человек

Karachi, Pakistan

Фото: EAST NEWS

6. Дакка, Бангладеш: 27,4 млн человек

Dhaka, Bangladesh

Фото: EAST NEWS

Население Земли растет с угрожающей скоростью: прогнозируется, что к 2050 году на планете будет жить почти 10 млрд человек. Между тем, ООН подсчитала, что к 2100 году на Земле будут проживать 11,2 млрд человек. Однако Информационная справочная служба по вопросам народонаселения полагает, что население планеты растет быстрее, чем прогнозирует ООН.

5. Пекин, Китай: 27,7 млн человек

Beijing, China

Фото: EAST NEWS

4. Мумбаи, Индия: 27,8 млн человек

Mumbai, India

Фото: EAST NEWS

3. Шанхай, Китай: 30,8 млн человек

Shanghai, China

Фото: EAST NEWS

2. Дели, Индия: 36,1 млн человек

Delhi, India

Фото: EAST NEWS

1. Токио, Япония: 37,2 млн человек

Tokyo, Japan

Фото: EAST NEWS

Токио и сегодня один из самых больших по численности населения городов мира. При этом, например, Нью-Йорк или Москва, также входящие сейчас в число самых густонаселенных городов, вскоре утратят свои позиции. По прогнозам ООН, через 13 лет в первой десятке не будет ни одного города из Европы и США.

The Global Cities Institute также прогнозирует, что Киншаса, столица Демократической Республики Конго, станет самым густонаселенным городом в мире к 2075 году, а к 2100 году ее обойдет Лагос, столица Нигерия, с 88 млн жителей.