В Национальном аэропорту Минск «Боинг» освобождали от «террористов» 3 20.06.2017, 14:44

На борту «Боинг 737» прозвучали «выстрелы» и неизвестные лица пытались проникнуть в кабину.

В Национальном аэропорту Минск «Боинг 737» освобождали от условных террористов, сообщает БелТА.

20 июня там прошли антитеррористические учения. По их легенде, авиадиспетчер «Белаэронавигации» получил тревожное сообщение от командира самолета, который совершал транзитный полет над территорией нашей страны. На борту прозвучали выстрелы, и неизвестные лица пытались проникнуть в кабину. После этого связь с «Боингом» прервалась.

Когда же самолет приземлился в аэропорту (или его заставили совершить посадку), началась антитеррористическая операция. В ней участвовали подразделения КГБ, МВД, Государственного пограничного комитета, Вооруженных сил, МЧС.