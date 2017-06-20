Израильские ученые нашли мужской «ген долголетия» 3 20.06.2017, 14:45

Открытие существенно продвинет разработки в сфере продления человеческой жизни.

Специалисты из Университета Хайфы в составе международной группы ученых обнаружили, что у большинства мужчин-долгожителей присутствует мутация одного и того же гена. Соответствующая научная работа опубликована в журнале Science Advances (перевод – jewishnews.com.ua).

Добровольными участниками исследования стали мужчины старше 100 лет. Специалисты изучили основополагающие параметры их состояния здоровья, а также провели генетический анализ. У большинства испытуемых наблюдалась мутация гена, который отвечает за регуляцию рецептора гормона роста.

Из-за «дефекта» гена клетки поглощают гормон роста в меньшей степени, при этом он работает с большей эффективностью. Мутация продлевает жизнь примерно на 10 лет, а также способствует высокому росту. Мутация того же гена никак не влияет на продолжительность жизни женщин.

Теперь ученые намерены заняться разработкой препарата, который смог бы передать клеткам мутацию гена, продлевающую мужскую жизнь.