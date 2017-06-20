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Функционер брестского «Динамо»: Встречались оклады и по $15 тысяч

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  • 20.06.2017, 15:10

Максим Краснобаев рассказал, сколько зарабатывают белорусские футболисты.

Коммерческий директор брестского «Динамо» Максим Краснобаев рассказал о зарплатах в клубе и белорусском чемпионате, пишет onliner.by:

«Если говорить о зарплатах, мы стараемся придерживаться разумных среднерыночных значений. Это касается и персонала, и футболистов. Безусловно, в Беларуси есть ряд клубов, в которых средние зарплаты выше, чем в нашем. Когда в Беларуси было жирно, встречались оклады и по 15 тысяч долларов. Сейчас такое может позволить себе один клуб. В широком диапазоне зарплаты по лиге — 3-7 тысяч долларов. В нашем клубе самые высокие зарплаты — у Торреса и Чиди. Остальные получают меньше».


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