Уникальную усадьбу в Жемыславле выставили на аукцион за $70 20.06.2017, 15:32

Фото: meridian28.com

Особенность усадьбы Умястовких в том, что это точная уменьшенная копия королевского дворца Лазенки в Варшаве.

В Ивьевском районе продается старинная усадьба Умястовских всего за шесть базовых величин.

Это будет уже третья попытка передать здание с уникальной архитектурой в руки инвестора. Усадьба пережила пожар, однако еще подлежит восстановлению, пишет tut.by.

Ивьевский райисполком выставил на аукцион усадьбу Умястовских в агрогородке Жемыславль с установлением начальной цены продажи шесть базовых величин.

Состояние усадьбы после пожара в 2012 году

На сегодняшний день усадьба находится в аварийном состоянии — в 2012 году в здании был пожар, сгорела крыша. На ее ремонт денег не нашлось, поэтому до сегодняшнего дня внутренние помещения открыты дождю и снегу.

Александр Варикиш, директор фонда «Страна Замков» был в Жемыславле этой весной и говорит, что второй этаж здания уничтожен, но стены еще крепкие, на первом этаже еще есть окна и двери.

Внутри сохранились лишь немногие элементы декора: мозаичный пол на входе, дубовые стеновые панели, остатки мраморных каминов. А вот старинный паркет уже уничтожен — как и многое другое, что было в неплохой сохранности до пожара.

Перекрытие разрушено Фото: meridian28.com

Уникальность усадьбы Умястовких в том, что это точная уменьшенная копия королевского дворца Лазенки в Варшаве. До пожара усадьба была в очень хорошем состоянии. Здание без больших потерь пережило и войны, и революции.

В позапрошлом году дворец продавали некоему иорданцу за 160 тысяч рублей (деноминированных), но сделка в итоге не состоялась.

Сейчас начальная цена — 138 рублей. Покупателю усадьбы достанутся также еще и три хозяйственных строения и «многолетние насаждения» — 7 штук. По условиям аукциона, земельный участок предоставляется в аренду на 50 лет.

Литография Максимилиана Фаянса, выполненная с рисунка Наполеона Орды. Дворец по состоянию на период между 1856 и 1883 годами

Инвестору придется выполнить обязательные условия аукциона: в течение месяца подписать охранное обязательство, разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию в течение 3 лет. После завершения реконструкции условиями аукциона предписывается «осуществление покупателем предпринимательской деятельности с использованием приобретенных объектов в течение не менее 5 лет с даты ввода объектов в эксплуатацию».

Аукцион состоится 14 июля 2017 г. в 12.00 по адресу: 230023, г. Гродно, ул. 17 Сентября, 39. Последний день подачи заявлений на участие в аукционе — 7 июля 2017 г. до 13.00.