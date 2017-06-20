Лев Марголин: БелАЭС - дорогая и небезопасная игрушка 5 20.06.2017, 15:53

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Лев Марголин

Беларусь не нуждается в дополнительных источниках электроэнергии.

Вице-премьер Владимир Семашко заявил, что призыв Литвы блокировать поставки электроэнергии c БелАЭС у него вызывают «по меньшей мере улыбку». «Когда мы составляли бизнес-план, то отмечали, что строим АЭС не с целью экспорта, а для собственных нужд», - заявил он. Интересно, что Лукашенко несколько лет назад говорил абсолютно противоположная: «Значительную часть электроэнергии мы будем поставлять на внешние рынки».

Cитуация с БелАЭС прокомментировал «Радыё Рацыя» экономист Лев Марголин.

- На мой взгляд, такие переменчивые заявления - это последствия того, что уже и Польша, и Литва заявили об отказе покупать электроэнергию с БелАЭС. И на этом фоне нелепо выглядело бы заявление Семашко об экспорте электроэнергии. Возможно, есть вариант, когда с этой электростанции энергия будет идти на внутренний рынок, а из других начнут экспортировать, но об этом можно рассуждать только теоретически.

- Можно ли сейчас говорить об экономическом эффекте от этого проекта?

- Эксперты довольно убедительно доказывают, что никакой нужды в атомной электростанции у нас нет. Поэтому мне больше кажется, что БелАЭС - это как будто какая-то игрушка для власти.

- Довольно дорогая и опасная игрушка ...

- Безусловно. Если нет нужды в дополнительных источниках электроэнергии, нужно будет что-то останавливать, так как лишнюю энергию на складе хранить не будешь. Одним словом, довольно авантюрный проект.