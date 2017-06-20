Как украинцы помогают польской экономике 20.06.2017, 15:59

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Фотo: AP Photo, Joerg Sarbach

В Польше – одни из лучших показателей экономического развития среди стран ЕС.

В Польше существует полная занятость, а украинская рабочая сила отчасти компенсирует отъезд поляков на запад, пишет французское издание Le Monde (перевод – inosmi.ru).

Галина Кличко бросает взгляд на остатки красного лака на своих ногтях. «Я грызу их, чтобы успокоить нервы, это просто ужас», — шепчет она. Ее голос уже отдает хрипотой из-за сигарет. Ее скрытое под огромными солнцезащитными очками лицо еще сохранило подростковую округлость. Два месяца тому назад 24-летняя выпускница истфака из Ковеля (северо-запад Украины) перебралась к старшей сестре в Варшаву. Там она работает в двух местах: кассиром и няней. «В моей стране больше нет работы, надежды, ничего. Но тут все трудоустроены. Можно вновь начать думать о будущем».

Сегодня более миллиона украинцев живут в Польше с временным разрешением на работу, у 116 тысяч есть вид на жительство. Их число возросло в шесть раз с 2013 года, когда Россия еще не аннексировала Крым и не начался конфликт с пророссийскими сепаратистами. «Украинская иммиграция в Польшу — не новое явление, но бои и последовавшая за ними рецессия усилили его», — объясняет специалист по иммиграции Марта Ярошевич (Marta Jaroszewicz) из финансируемого государством Центра восточных исследований.

Многие постоянно ездят из одной страны в другую. В Польше они подписывают краткосрочные договоры в промышленности, в не требующих квалификации отраслях и сельском хозяйстве, где есть множество вариантов работы «по-черному».

Большая удача

Для Варшавы такой приток работников стал большой удачей. В апреле безработица составила всего 4,8% (самый низкий показатель за 25 лет), и стана находится в состоянии полной занятости. Нехватка рабочей силы ощущается главным образом в промышленности, что подталкивает зарплаты вверх. По обнародованным 16 июня данным Евростата, размер оплаты труда вырос на 2,7% за первый квартал против 1,5% по еврозоне. С 2010 года зарплаты выросли на 20%. «По последним опросам, 30% предприятий среднего и малого бизнеса не удается найти сотрудников, особенно если речь идет о низко квалифицированном труде, — отмечает директор кадрового агентства Work Service Мацей Витуцкий (Maciej Witucki). — Без украинцев некоторым областям было бы трудно работать».

В столице на них сложно не наткнуться на стройках или на кассах в супермаркетах. «То же самое и по всей стране», — утверждает Томаш Яник (Tomasz Janik). Он поправляет ворот рубашки от Ralph Lauren и обходит свой производственный цех в Забежуве неподалеку от Кракова. «Когда я был ребенком, тут были только маковые поля, — говорит он, указывая на станки своего предприятия Expert Alu, с помощью которых выпускается облицовка фасада. — Найти парней в окрестностях стало настоящим испытанием, и мы начали смотреть по ту сторону границы». 6 из 35 сотрудников — квалифицированные рабочие с Украины.

«На украинцев приходится почти 10% наших сотрудников», — отмечает в свою очередь Рафаль Карольчук (Rafal Karolczyk), президент компании Zaslaw из Андрыхува (65 километров от Кракова). На его пыльном послевоенном заводе 300 рабочих занимаются сборкой полуприцепов. «Мы ведем жесткую борьбу с конкурентами не только за продажи, но и за сотрудников, — рассказывает он. — В некотором роде украинцы заменяют поляков, которые уехали в Лондон или Берлин».

В этом и заключается главный парадокс Польши, которая сегодня, по переписи, насчитывает 38,4 миллиона человек. После обретения страной независимости и вступления в Европейский Союз в 2004 году миллионы людей собрали чемоданы и отправились искать лучшей жизни на запад. По официальным данным, за границей сейчас живут более 2 миллионов поляков. Эмиграция обостряет нехватку рабочей силы при том, что экономический рост должен составить в этом году 3,5%.

«Специалисты вроде меня легко находят работу в мастерских», — говорит Алексей. Этот 29-летний механик приехал три месяца назад из Львова, самого большого города на западе Украины. До отъезда ему предлагали найти работу и жилье в Варшаве за 500 евро. Он отказался. «На это ведется только неграмотная деревенщина». С помощью интернета он нашел объявление владельца автомастерской из Рембетува (пригород польской столицы), и тот сразу же взял его к себе.

Культурная близость

Теперь он зарабатывает в месяц 2 тысяч злотых (то есть минимальную зарплату в 475 евро) и отдает 500 работодателю за комнату, которую тот сдает ему в соседнем доме. «Она находится рядом с шоссе, ну да ладно, — говорит этот молодой человек с бледно-голубыми глазами. — Я экономлю, чтобы купить собственные инструменты, и через год смогу работать на себя». Его коллега Александр отправляет не менее 600 злотых жене и дочери, которые остались в Кривом роге на юге Украины. «Мне хочется привезти их сюда, — устало рассуждает он, потягивая холодный кофе. — Но мама слишком стара для переезда».

С 11 июня украинцы, у которых есть биометрический паспорт, могут в течение трех месяцев без визы находиться в странах Европейского Союза. Эта мера взывает беспокойство у среднего и малого бизнеса. «Они боятся, что украинцы воспользуются этим, чтобы поехать в Германию, где зарплаты выше», — считает Витуцкий. Однако Алексей и Александр не думают, что это что-то изменит: «В любом случае, понадобится разрешение на работу. А польская культура ближе к нашей: тут мы чувствуем себя, как дома».

В этой высшей степени однородной стране культурная близость является одним из аргументов, которым (с той или иной степенью честности) пользуется польское правительство для оправдания приема украинцев и неприятия сирийских беженцев.