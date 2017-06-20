Топ-10 самых необычных церквей мира 4 20.06.2017, 16:19

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Архитекторы не избегают современных тенденций при проектировании религиозных зданий.

В Беларуси многие считают, что церкви — та сфера, которую не затрагивают мировые архитектурные тренды. Поэтому вряд ли вы увидите у нас что-то подобное из представленного ниже. А архитекторы за рубежом не избегают современных тенденций при проектировании религиозных зданий. Предлагаем вам список наиболее необычных церквей со всего мира, пишет nn.by.

1. Церковь Хатльгримскиркья (Рейкьявик, Исландия)

Является лютеранской приходской церковью высотой 74,5 метра. Это четвертое по высоте архитектурное сооружение в Исландии.

2. Украинская католическая церковь Св. Иосифа (Чикаго, штат Иллинойс, США)

Построенная в 1956 году церковь напоминает монументальные советские серые здания. С той лишь разницей, что находится в США.

3. Церковь Панагия Парапортиани (Миконос, Греция)

Эта церковь, хотя и построена в традиционном для Греции стиле и из традиционных материалов, привлекает своим необычным силуэтом, напоминающим большой муравейник или термитник.

4. Небольшая католическая часовня (Уругвай)

5. Малая базилика Славной Богоматери (Basílica Menor de Nossa Senhora da Glória; Маринга, Бразилия)

Это самый высокий в Латинской Америке католический собор. Форма собора была создана под впечатлением от советских спутников. Первоначальный проект собора предложил дон Жайме Луис Коэльо, а спроектировал собор архитектор Жозе Аугусто Беллуччи.

6. Церковь Святого Георгия (Лалибэла, Эфиопия)

Наиболее известная и последняя по времени создания из одиннадцати древних высеченных в камне церквей XIII века в городе Лалибэла, Эфиопия. Является частью Всемирного наследия ЮНЕСКО в составе комплекса «Скальные церкви в Лалибэле».

7. Собор Богоматери в слезах (Santuario Madonna della Lacrime; Сиракуза, Сицилия, Италия)

8. Часовня тернового венца (Thorncrown Chapel, Eureka Springs; Юрика Спрингс, Арканзас, США)

Построена в 1980 году и входит в список 12 наиболее красивых церквей Америки.

9. Зеленая церковь (Буэнос-Айрес, Аргентина)

10. Белорусская церковь (Лондон, Англия)

Завершает список уже хорошо известное здание белорусской церкви в Лондоне, построенное в 2016 году. Это отличный пример современной архитектуры с использованием традиционных экологических материалов.