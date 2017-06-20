Александр Бухвостов: Декрет о «тунеядцах» приостановили только массовые акции протеста 3 20.06.2017, 16:31

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Александр Бухвостов

Полной отмены декрета можно добиться точно таким же путем – выходом на улицы.

Профсоюзный активист Александр Бухвостов рассказал «Радыё Рацыя» о том, какие практические результаты может дать визит в страну делегации Международной организации труда (МОТ):

- Сегодня в Беларусь прибыла комиссия МОТ, чтобы, в том числе, проверить, каким образом белорусское правительство выполняет рекомендации Международной организации труда.

- Думаю, правительство не собирается выполнять никакие рекомендации, так как, если бы было такое желание, то сделал бы это уже давно. МОТ уже более 10 лет ждет выполнения рекомендаций, но практически ничего не делается. Одна демагогия.

- Что МОТ хочет видеть в первую очередь?

- Много пунктов, но прежде всего, чтобы независимые профсоюзы в стране получили реальную свободу и регистрировались по заявительному метода.

- Если правительство не собирается выполнять рекомендации Международной организации труда, то в чем смысл приезда делегации в Минск?

- Напрямую никто же не говорит, что мы категорически отказываемся выполнять условия. Мол, вы нас научите, проведите учебу, семинары ... Поэтому какой-то диалог идет, обсуждаются различного рода вопросы, но не более того.

Правительство и официальные профсоюзы по-прежнему талдычат европейцам, что у нас все хорошо, а профсоюзы эффективно действуют. Но что еще можно слышать от вполне зависимого от власти профсоюза? Другое дело, что есть страны, где ситуация с профсоюзами еще хуже, чем в Беларуси, поэтому мы в этом плане не в лидерах. Но с другой стороны - наши проблемы также никуда не исчезали.

- МОТ может повлиять на то, чтобы отменили декрет о «тунеядцах», контрактную систему...

- Нет, они могут дать только оценку ситуации, хотя не исключаю, что в ходе встреч острые вопросы, наверное, будут рассматриваться. В общем, выход людей с протестами на улицы поспособствовал приостановлению действия декрета о «тунеядцах» куда больше, чем дебаты в Международной организации труда. Что касается сегодняшней ситуации, то многое зависит еще и от политической конъюнктуры. Политика, которая сейчас формируется в отношении Беларуси со стороны Запада, будет сказываться и на решениях МОТ.