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На Минск надвигается сильная гроза

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  • 20.06.2017, 16:36
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МЧС предупреждает о возможных падениях ветхих конструкций и деревьев.

Синоптики предупреждают о грозах и ливнях по всей стране, объявлен оранжевый уровень опасности.

20 июня на большей части территории страны ожидаются грозы, в отдельных районах град и сильные ливни. При грозах шквалистое усиление ветра порывами до 15—20 м/с, в отдельных районах до 24 м/с. Неблагоприятные явления сохранятся в течение ночи.

В столице — грозы, в отдельных районах Минска град и сильные ливни. При грозе местами по городу шквалистое усиление ветра порывами до 15—20 м/с, пишет nn.by.

После 15 часов 20 июня минчане стали получать СМС, отправителем которых был указан номер 101, пишет «Еврорадио».

Содержание СМС-посланий лаконично: «Сильный ветер. Возможно падение ветхих конструкций и деревьев. МЧС».


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