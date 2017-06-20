На Минск надвигается сильная гроза

На Минск надвигается сильная гроза8
- 20.06.2017, 16:36
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МЧС предупреждает о возможных падениях ветхих конструкций и деревьев.
Синоптики предупреждают о грозах и ливнях по всей стране, объявлен оранжевый уровень опасности.
20 июня на большей части территории страны ожидаются грозы, в отдельных районах град и сильные ливни. При грозах шквалистое усиление ветра порывами до 15—20 м/с, в отдельных районах до 24 м/с. Неблагоприятные явления сохранятся в течение ночи.
В столице — грозы, в отдельных районах Минска град и сильные ливни. При грозе местами по городу шквалистое усиление ветра порывами до 15—20 м/с, пишет nn.by.
После 15 часов 20 июня минчане стали получать СМС, отправителем которых был указан номер 101, пишет «Еврорадио».
Содержание СМС-посланий лаконично: «Сильный ветер. Возможно падение ветхих конструкций и деревьев. МЧС».
Первая тестовая тучка на подходе) pic.twitter.com/KI98mB2XpW— Юрий Басалкевич (@basalkevich1) 20 июня 2017 г.