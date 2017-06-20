Министр вооруженных сил Франции ушла в отставку 20.06.2017, 16:56

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Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Сильви Гулар приняла такое решение, чтобы «доказать свою честность».

Министр вооруженных сил Франции Сильви Гулар решила уйти с этой должности в связи с обвинениями в фиктивном трудоустройстве, выдвинутыми в адрес ее партии «Демократическое движение», сообщает «Немецкая волна».

Как заявила сама Гулар во вторник, 20 июня, она обратилась к президенту страны Эмманюэлю Макрону с просьбой исключить ее из состава нового правительства. Сообщается, что Макрон удовлетворил ее прошение об отставке.

Ранее французская прокуратура начала предварительное расследование с связи с информацией о том, что партия «Демократическое движение», близкая Эмманюэлю Макрону, оформляла своих функционеров в качестве помощников депутатов Европарламента, оплачивая собственные расходы из парламентского бюджета.

Сильви Гулар, длительное время работавшая евродепутатом, ранее в деле не фигурировала, но заявила, что хочет «свободно» доказать свою честность, если следствие намерено проверить деятельность ее прежних помощников по Европарламенту. Возможная полемика по этому вопросу не сочетается с постом министра вооруженных сил, полагает Гулар.

Фигурантами дела называют министра юстиции Франции Франсуа Байру и ответственного министра европейских дел при ЕС Мариэль де Сарнез. Оба отвергли все обвинения.

Пост министра вооруженных сил Франции 52-летняя Сильви Гулар заняла только в середине мая. С 2001 по 2004 годы она была советником тогдашнего главы Еврокомиссии Романо Проди. В 2009 году Гулар стал депутатом Европарламента.