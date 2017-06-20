Первая тренировка киевского «Динамо» под руководством Хацкевича 20.06.2017, 16:58

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Команда начала подготовку к «тотальному свержению» донецкого «Шахтера».

В понедельник киевское «Динамо» провело первую тренировку под руководством Александра Хацкевича. Команда собралась на базе в Конча-Заспе в усеченном составе – легионеры и игроки сборных продолжают отдыхать, в том числе белорус Никита Корзун, который в минувшем сезоне практически не играл за основной состав. Почему не играл, полузащитник не знает, но знает, что 28 июня начнет первый сбор с командой. При этом Корзун видит шанс в том, что всем футболистам придется доказывать свою состоятельность перед Хацкевичем с нуля, пишет «Трибуна».

Хацкевич возглавил киевский клуб 2 июня, сменив на посту бывшего партнера по команде Сергея Реброва. Помогать белорусскому тренеру, для которого Украина стала второй Родиной, будут не менее знаковые для Киева люди – Олег Лужный, Максим Шацких и Михаил Михайлов. Задачи перед Хацкевием поставлены «скромные»: вернуть чемпионство, выиграть Кубок и попасть в групповой раунд Лиги чемпионов.