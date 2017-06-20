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Шенгенская виза будет выглядеть по-другому

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  • 20.06.2017, 17:25
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Власти ЕС приняли решение внести изменения в дизайн шенгенской визы.

Это сделано, чтобы усилить ее защиту от подделок. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном во вторник на сайте Совета ЕС, пишет ej.by.

Власти ЕС приняли решение внести изменения в дизайн шенгенской визы, чтобы усилить ее защиту от подделок. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном во вторник на сайте Совета ЕС.

«Используемая на протяжении 20 лет визовая наклейка скомпрометировала себя серьезными инцидентами, связанными с подделкой и мошенничеством», — говорится в сообщении, передает ТАСС.

Ожидается, что акт о введении новых правил будет подписан в июле.


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