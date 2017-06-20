Шенгенская виза будет выглядеть по-другому

Шенгенская виза будет выглядеть по-другому3
- 20.06.2017, 17:25
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Власти ЕС приняли решение внести изменения в дизайн шенгенской визы.
Это сделано, чтобы усилить ее защиту от подделок. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном во вторник на сайте Совета ЕС, пишет ej.by.
Власти ЕС приняли решение внести изменения в дизайн шенгенской визы, чтобы усилить ее защиту от подделок. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном во вторник на сайте Совета ЕС.
«Используемая на протяжении 20 лет визовая наклейка скомпрометировала себя серьезными инцидентами, связанными с подделкой и мошенничеством», — говорится в сообщении, передает ТАСС.
Ожидается, что акт о введении новых правил будет подписан в июле.