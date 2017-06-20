В Гродно сделали местную «Монополию» 1 20.06.2017, 18:44

Игра уже поступила в продажу.

Гродненцы продолжают удивлять игроманов страны и города. Ранее творческое объединение «А-четыре» уже презентовало белорусскую настолку «Паўстанцы», потом появилась «Мова» и «Гаспадар цмокаў», затем в Гродно увидели и первую деревянную настольную игру «Вежа», логическим продолжением которой стала игра «На трох кітах». А буквально на днях под авторством инициативного гродненца Максима Редько свет увидела игра «Монополия Гродно», пишет s13.ru.

Самое важное в локальной версии то, что эта всемирно известная игра заточена именно под гродненские предприятия и реалии. «Монополия Гродно» под маской серьёзной экономической стратегии скрываются знакомые всем гродненцам будни: на поле присутствуют всем известные места, такие как гриль-бар «Хани-кабани», ФК «Неман», Гастробар «Гудини», радио «Гродно», тур фирма «Kvim tour» и многие другие.

«Плати штраф за превышение скорости на ул. Магистральная или за то, что телеканал «Гродно Плюс» в прямом эфире обвинил вас в коррупции», — рассказывает Максим.

Этой игрушки на данный момент нет ни в одном магазине Беларуси, поэтому она действительно по-своему уникальна.

— Как вам пришла в голову идея сделать именно гродненскую монополию?

— Мой знакомый, с которым мы ранее работали над другими проектами, сделал похожую игру, заточенную так же под его город, в котором он живет. Она оказалась вполне успешной, поэтому меня это заинтересовало, так как ранее я играл в «Монополию», но обычную. Была поставлена цель – сделать «Монополию Гродно», для того, чтобы и в нашем городе была уникальная игра, которая будет интересна как жителям города, так и туристам, которые посещают наш город.

— С какими трудностями столкнулись на этапе реализации идеи и сколько времени на это потребовалось?

— Идея появилась в первых числах мая, а уже готовую игру я держал в руках 19 июня. Выходит, что понадобилось на все полтора месяца. Единственное, что на финальном этапе подвела типография, задержав выпуск игры на 2 недели. ЕЕ директор обещал: «Завтра уже распечатаем элементы игры», и так на протяжении 2 недель. Затем он перестал выходить на связь. Пришлось искать другую типографию. Хочу выразить благодарность за оперативность типографии «Мастерпринт», которая в течение дня сделала свою работу.

В итоге получился комплект из коробки для игры, игрового поля из 4-х частей и игровых карточек — они сделаны на бумаге плотностью 300г/м. Игровые деньги и правила игры на бумаге плотностью 200 г/м. Поэтому с уверенностью можно сказать, что данная игра прослужит долго.

— Где уже можно купить игру и сколько она стоит?

— На данном этапе игру можно купить в нашей группе в ВК по цене 44 рубля. Совсем скоро будем продавать игру в торговых точках Гродно. В ближайшее время разыграем одну игру в нашей группе.

— Чем игра отличается от классической «Монополии» кроме того, что тут сплошь гродненские предприятия, кафе, клубы?..

— Так как эта игра-развлечение, мы максимально попытались создать уютную и комфортную атмосферу, вкинув в каждую карточку и каждое описание под названием заведения парочку шуток, к которым, мы надеемся, игроки отнесутся с юмором.