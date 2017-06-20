Россельхознадзор ввел против белорусских предприятий новые ограничения

Россельхознадзор ввел против белорусских предприятий новые ограничения1
- 20.06.2017, 18:53
Ограничения введены в связи с нарушениями ветеринарно-санитарных требований.
С 22 июня ограничения, в связи с нарушениями ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС, вводятся против поставки продукции ОАО «Лунинецкий молочный завод» и ОАО «Глубокский молочно-консервный комбинат «Браславский филиал», сообщается на сайте. Россельхознадзора.
Одновременно с этим Россельхознадзор с 21 июня отменяет временные ограничения на поставки в РФ говядины и говяжьих субпродуктов с предприятий Минской области:
- ОАО «Столбцовский мясоконсервный комбинат»;
- ОАО «Минский мясокомбинат»;
- ОАО «Слуцкий мясокомбинат»;
- ЗАО «Агрокомбинат Несвижский».
Как сообщает ведомство, в связи с выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза в продукции ряда белорусских предприятий-производителей Россельхознадзор уведомил Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь о том, что необходимо изменить статус некоторых белорусских предприятий на «усиленный лабораторный контроль»:
- ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» филиал «Скидельская птицефабрика»;
- ОАО «Александрийское»;
- ОАО «Молодечненский молочный комбинат» Воложинский филиал;
- ОАО «Молодечненский молочный комбинат» Вилейский филиал;
- ОАО «Ошмянский мясокомбинат».