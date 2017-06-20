Россельхознадзор ввел против белорусских предприятий новые ограничения 1 20.06.2017, 18:53

Ограничения введены в связи с нарушениями ветеринарно-санитарных требований.

С 22 июня ограничения, в связи с нарушениями ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС, вводятся против поставки продукции ОАО «Лунинецкий молочный завод» и ОАО «Глубокский молочно-консервный комбинат «Браславский филиал», сообщается на сайте. Россельхознадзора.

Одновременно с этим Россельхознадзор с 21 июня отменяет временные ограничения на поставки в РФ говядины и говяжьих субпродуктов с предприятий Минской области:

- ОАО «Столбцовский мясоконсервный комбинат»;

- ОАО «Минский мясокомбинат»;

- ОАО «Слуцкий мясокомбинат»;

- ЗАО «Агрокомбинат Несвижский».

Как сообщает ведомство, в связи с выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза в продукции ряда белорусских предприятий-производителей Россельхознадзор уведомил Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь о том, что необходимо изменить статус некоторых белорусских предприятий на «усиленный лабораторный контроль»:

- ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» филиал «Скидельская птицефабрика»;

- ОАО «Александрийское»;

- ОАО «Молодечненский молочный комбинат» Воложинский филиал;

- ОАО «Молодечненский молочный комбинат» Вилейский филиал;

- ОАО «Ошмянский мясокомбинат».