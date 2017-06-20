закрыть
20 июня 2017, вторник, 19:28
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Россельхознадзор ввел против белорусских предприятий новые ограничения

1
  • 20.06.2017, 18:53

Ограничения введены в связи с нарушениями ветеринарно-санитарных требований.

С 22 июня ограничения, в связи с нарушениями ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС, вводятся против поставки продукции ОАО «Лунинецкий молочный завод» и ОАО «Глубокский молочно-консервный комбинат «Браславский филиал», сообщается на сайте. Россельхознадзора.

Одновременно с этим Россельхознадзор с 21 июня отменяет временные ограничения на поставки в РФ говядины и говяжьих субпродуктов с предприятий Минской области:

- ОАО «Столбцовский мясоконсервный комбинат»;

- ОАО «Минский мясокомбинат»;

- ОАО «Слуцкий мясокомбинат»;

- ЗАО «Агрокомбинат Несвижский».

Как сообщает ведомство, в связи с выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза в продукции ряда белорусских предприятий-производителей Россельхознадзор уведомил Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь о том, что необходимо изменить статус некоторых белорусских предприятий на «усиленный лабораторный контроль»:

- ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» филиал «Скидельская птицефабрика»;

- ОАО «Александрийское»;

- ОАО «Молодечненский молочный комбинат» Воложинский филиал;

- ОАО «Молодечненский молочный комбинат» Вилейский филиал;

- ОАО «Ошмянский мясокомбинат».


Мнение

Легкость в мыслях необыкновенная
Легкость в мыслях необыкновенная Леонид Злотников
Як гандбол у хакея… прайграў
Як гандбол у хакея… прайграў Алег Дашкевіч
Стая
Стая Светлана Калинкина
Замахнитесь на космос
Замахнитесь на космос Юлия Мостовая


Интервью

Диктатура труслива
Диктатура труслива
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона