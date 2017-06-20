Профсоюз РЭП: Почему Минобразования делает из молодых специалистов «тунеядцев»? 5 20.06.2017, 19:36

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Независимый профсоюз спросил у министра-коммуниста Капренко, почему молодые специалисты вынуждены искать работу сами.

Профсоюз РЭП решил разобраться, сколько молодых специалистов трудоустроено за счет средств госбюджета и сколько их было подготовлено в университетах, колледжах и ПТУ.

Как рассказал praca-by.info правовой инспектор профсоюза Юрий Беляков:

– К нам постоянно обращаются учащиеся и студенты-дневники ССУЗов, ПТУ и ВУЗов с просьбами о помощи. Дело в том, что в данных учреждениях образования вопреки законодательству студентов обязывают самостоятельно заниматься трудоустройством.

Согласно п. 2 статьи 48 Кодекса Республики Беларусь «Об образовании» «выпускникам гарантируется предоставление первого рабочего места в соответствии с законодательством о труде путем распределения, а также путем трудоустройства в счет брони в соответствии с законодательством о занятости населения». То есть государство обязано трудоустроить учащихся и студентов-бесплатников за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов.

– Без подтверждения о трудоустройстве диплом на руки не выдается, – продолжает Юрий Беляков. – А самостоятельно молодым специалистам найти рабочее место по профессии сложно. Не стоит забывать и про декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества», который все еще действует и не отменен и согласно которому через полгода бывшие нетрудоустроенные учащиеся, будут признаны «тунеядцами» и их обяжут уплатить сбор на финансирование госрасходов.

– В своем письме мы описали сложившуюся ситуацию министру Карпенко и ждем от него данных о количестве выпускников дневных форм обучения ССУЗов, ВУЗов и ПТУ и количестве трудоустроенных молодых специалистов в 2017 году, прошедших обучение за счет бюджета. Также мы просим обратить внимание руководства учебных заведений на неукоснительное соблюдение Кодекса РБ «Об образовании».