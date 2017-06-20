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США ввели новые санкции против России

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  • 20.06.2017, 19:45
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В обновленный санкционный список Америки против РФ добавлены 38 физических лиц и организаций.

Белый дом расширил санкции, введенные США в отношении России. Обновленный санкционный список опубликован 20 июня американским министерством финансов, пишет gordonua.com.

Всего в список добавлены 38 физических лиц и организаций, в числе которых частная военная компания (ЧВК) "Вагнер", а также фирма "повара" президента РФ Владимира Путина Евгения Пригожина Concord Catering ("Комбинат питания "Конкорд").

В перечень также включен командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин.

В октябре 2016 года российский Фонд борьбы с коррупцией опубликовал фильм-расследование, в котором говорилось, что в прошлом судимый Пригожин – один из богатейших людей России, владелец "интернет-фабрики кремлевских троллей" – получил состояние благодаря тому, что когда-то прислуживал Путину за обедом.

Компания "Вагнер" принимала участие в боях на Донбассе на стороне сепаратистов, в частности, в сражениях за Дебальцево. Погибшие зимой 2015 года в Украине были посмертно удостоены государственных наград РФ.

Весной 2016 года впервые стало известно о том, что на Ближнем Востоке погибли десятки наемников частной военной компании "Вагнер". Это подразделение находилось в Сирии с осени 2015 года.


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