СК покрывает КГБ в деле Николая Статкевича 5 20.06.2017, 20:13

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НИКОЛАЙ СТАТКЕВИЧ

Следственный комитет отказался проводить проверку по факту задержания Николая Статкевича накануне Дня Воли и помещения его в СИЗО КГБ.

Следственный комитет считает, что обращение одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича «не является заявлением о преступлении», передает «Радыё Свабода».

«Поэтому законных оснований для проведения проверки в соответствии со статьями 173-174 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь нет», - говорится в письме.

Следственный комитет мотивирует это тем, что Статкевич не описал конкретных признаков каких-либо противоправных действий, подлежащих уголовной ответственности, со стороны сотрудников КГБ.

«Из текста обращения не усматривается, что сотрудники КГБ преступно, противоправно завладели Вами, применяли в отношении Вас насилие или угрозу его применения, иначе говоря, совершили в отношении Вас действия, которые явно выходят за пределы их прав и полномочий. Какая-либо реальная угроза Вашей безопасности также Вами не описана», - говорится в письме Следственного комитета.

Также отмечается, что по вопросам возможных процессуальных нарушений прав во время нахождения в СИЗО, а также при задержании и освобождении, Статкевич может обратиться в Генпрокуратуру.

По словам Статкевича, 24 марта его захватила группа из семи человек «силовиков» в масках и до 27 марта держала в СИЗО КГБ. После без объяснений политика вывезли за пределы города и отпустили.

«Во время моего пребывания в тюрьме и после освобождения КГБ публично отрицал факт моего захвата, а БТ даже заявила, что я «прятался»

После освобождения я сделал запись об обстоятельствах захвата и содержания в СИЗО в книге замечаний и предложений приемной КГБ. Просто, чтобы зафиксировать факт преступления, так как иллюзий насчет сегодняшнего состояния законности в стране я не имею. В записи требовал представить письменное юридическое обоснование моего захвата и освобождения. Либо возбудить уголовное дело по факту похищения и незаконного содержания в заключении. Но эти «борцы за законность» не считают необходимым даже формально выполнять нормы своих собственных «законов». Ответа я не получил. Поэтому вынужден был обратиться в Следственный комитет», - написал Статкевич в «Фейсбуке».

Статкевич отметил, что ответ со Следственного комитета его поразил:

«Из него следует, что сейчас любого человека в нашей стране можно даже без формальных юридических причин тайно схватить и тайно содержать в заключении. И врать родным, что о его местонахождении «ничего не известно». И не трое суток, как меня, а сколько угодно».