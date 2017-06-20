Путин не уйдет из Сирии до тех пор, пока его не вышибут 1 Илья Мильштейн, snob.ru

20.06.2017, 20:32

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Илья Мильштейн

Фото: snob.ru

Пацифистская элегия.

Новость пятого, если не десятого ряда: Григорий Явлинский приехал в Рязань и начал сбор подписей за выход РФ из военных конфликтов. Он активно общается с местными жителями и рассказывает им о том, сколько всего можно было бы отремонтировать в их городе и какие зарплаты они бы получали, когда бы Россия не воевала, к примеру, в Сирии. Акция называется «Время вернуться домой» и проводится в рамках президентской кампании неформального лидера партии «Яблоко».

Понятно, что Григорий Алексеевич не станет президентом. Ясно также, что президентом станет Путин или тот из разнообразных медведевых, на кого укажет царский перст. Причем никто из них из Сирии не уйдет до тех пор, пока не сочтет это необходимым или не вышибут. Что же касается жителей Рязани и всех других российских городов, сел, деревень, кишлаков и аулов, то они в большинстве своем поддерживают политику правительства, как внутреннюю, так и внешнюю. Подписать петицию некоторые из них, может, и согласятся. Голосовать за Явлинского решатся немногие.

Тем не менее новость воспринимается всерьез — как минимум автором этих строк, и хочется в себе разобраться.

Нет, подсчеты составителя программы «500 дней», согласно которым Башар Асад уже поглотил 12 годовых бюджетов Рязанской области, не производят особого впечатления. Ну, украли бы как-нибудь иначе эти бюджеты, в течение более длительного времени. Напротив, сама война, которая в любую минуту может обернуться бедой для человечества, внушает огромную тревогу, но с этой тревогой мы уже свыклись. Политик, идущий на выборы в сегодняшней России под пацифистскими знаменами, вызывает уважение, соединенное с чувством тоскливой безнадеги. В отличие от прежних времен, когда с таким политиком только и стоило связывать надежды на будущее, и здесь, пожалуй, разгадка. Автору этих строк открывается, почему новость из жизни Явлинского не оставила его равнодушным.

Дело в том, что акция «Яблока» повторяет в нынешних условиях предприятие более чем двадцатилетней давности. Сбор подписей против чеченской войны, организованный в 1996 году нижегородским губернатором Борисом Немцовым. Имеются и различия.

Борис Ефимович склонял соотечественников к мысли, что война бесчеловечна и потому надо заключать мир. Григорий Алексеевич более охотно говорит об экономических проблемах, завлекая рублем. Губернатор действовал в своем регионе, а соперник Путина проводит общероссийскую кампанию. Впрочем, это последнее различие несущественно. Куда важнее отметить, помимо отношения к бойне, иные обстоятельства, связанные с миротворческой деятельностью политиков, ибо в них отражается время.

История про Немцова и чеченскую войну хорошо известна. Губернатор собрал миллион подписей за десять дней. Сложил бумаги в «Газель», подогнал машину к Спасской башне, взял одну из папок, пошел к Ельцину. Президент встретил его настороженно: эти подписи, спросил, за меня или, понимаешь, против? Борис Ефимович ответил просто: остановите, мол, войну в Чечне — тогда за вас, нет — значит против. Потом война была остановлена, Немцов пересел из губернаторского кресла в министерское, но Борис Николаевич, если верить слухам, все же на него обиделся и исключил из списка преемников. Такая случилась загогулина.

Сколько Григорий Алексеевич соберет антивоенных подписей по всей России, в какие сроки, и что собирается с ними дальше делать, пока неведомо. Можно, правда, с большой долей вероятности предположить, что до семизначных оглушительных цифр дело не дойдет даже в масштабах федеральных. Другая страна, другой руководитель, другие войны, другие граждане. И к Путину с этими папками кандидат в президенты тоже поедет вряд ли. По той хотя бы уважительной причине, что в Кремль его с такими бумагами не пропустят. А в министры он и сам не пойдет, если бы даже позвали в рамках хитроумнейшей спецоперации по принуждению Запада к снятию санкций. Так что санкции сохранятся.

Но все-таки каков ремейк и сколько воспоминаний пробуждает эта неожиданная, по нынешним временам почти бессмысленная акция. Воспоминаний горестных, поскольку и Немцова нет, и Ельцина, и той удивительной страны, где разумные граждане способны были иногда самостоятельно определять свой завтрашний день и прекращать войны. И политиков нет, на которых они могли бы ставить, за редчайшим исключением.

Один из них отбывает сейчас двадцатипятидневный срок за беззаконное, наглое следование конституционной норме. Другой беспрерывно, четверть века с лишним служит нам нравственным укором и снова борется за власть, рассказывая ограбленным, куда расходуются отнятые у них деньги. «Время вернуться домой», да, и в нормальной стране Григорий Явлинский вполне мог бы быть избран президентом, уточняя военный бюджет и вступаясь за обездоленных, а здесь мы читаем новость про сбор подписей и роемся в памяти, пытаясь постичь: что бы это значило?

Да в общем ничего. Ремейк, как и было сказано. Дежавю, ежели упорствовать в припоминании красивых иностранных слов, из минувших времен. Новость пятого, если не десятого ряда. Не стоило беспокоиться.

Илья Мильштейн, snob.ru