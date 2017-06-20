«Re1ikt» написал песню по мотивам рассказа Михаила Зарецкого 20.06.2017, 20:54

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Новое произведение группа представила 19 июня на концерте в минском клубе «Doodah King».

Новая песня «Re1ikt» написана по мотивам рассказа Михаила Зарецкого «Паэма пра чорныя вочы» специально для проекта «(Не) расстраляная паэзія», который посвящен белорусским творцам, расстрелянным 80 лет назад, передает «Белсат».

«Довольно много было поэтов и довольно много стихотворных произведений — на них легко было бы написать песню. И получается, что произведения прозаические могут быть просто забыты. У нас был уже опыт, когда мы превращали повествование в песню», — говорит Алесь Демиденко, лидер группы.

В проекте «(Не) расстраляная паэзія» объединились основные белорусские музыканты. Каждый сделает песней одно из стихотворений поэтов расстрелянного Возрождения. Музыканты записали видеообращения, где объясняют, почему считают этот проект чрезвычайно важным. Так, Светлана Бень чувствует единение с творцами.

«Если мы будем петь песни на их стихи, это то же, что пожать друг другу руки, сильно сжимать их в своих объятиях, чтобы жесткое черное небытие не выхватило их оттуда, чтобы они не исчезли навсегда», — говорит Бень.

Все песни проекта будут представлены в течение осени на портале «TuzinFM».

А 29 октября состоится концертная премьера «(Не) расстралянай паэзіі», на которой прозвучат 12 песен на стихи поэтов 1930-ых и на музыку современных авторов.

В рамках проекта также пройдут открытые лекции о поэтах и выйдут молчаливые книги — блокноты с их изображением и цитатами.