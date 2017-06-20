Трамп о встрече с Порошенко: Достигнут значительный прогресс

Трамп о встрече с Порошенко: Достигнут значительный прогресс2
- 20.06.2017, 21:05
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Президент США прокомментировал свою встречу с украинским президентом.
Президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в ходе переговоров с украинским президентом Петром Порошенко. Об этом он говорил по итогам встречи. Видео обнародовано в Twitter телеканала NBC News, пишет gordonua.com.
"Это большая честь – встретиться сегодня с президентом Порошенко, президентом Украины, в дела которой мы все очень сильно вовлечены. Вы это видите, и об этом все читают. У нас была очень-очень хорошая дискуссия, и достигнут значительный прогресс", – подчеркнул Трамп.
Напомним, сегодня Порошенко встретился с американским президентом Трампом.
После встречи украинский президент сообщил, что США поддерживают территориальную целостность Украины и выступают за продолжение реформ в стране.
Он отметил, что стороны достигли договоренности в области военно-технического и экономического сотрудничества между странами.
WATCH: President Trump greets Ukranian President Petro Poroshenko in the Oval Office https://t.co/mklu3azabX— NBC News (@NBCNews) 20 июня 2017 г.