Трамп о встрече с Порошенко: Достигнут значительный прогресс 2 20.06.2017, 21:05

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Фото: ©REUTERS/JONATHAN ERNST

Президент США прокомментировал свою встречу с украинским президентом.

Президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в ходе переговоров с украинским президентом Петром Порошенко. Об этом он говорил по итогам встречи. Видео обнародовано в Twitter телеканала NBC News, пишет gordonua.com.

Встреча глав двух государств прошла в Белом доме

Фото: ЕРА

"Это большая честь – встретиться сегодня с президентом Порошенко, президентом Украины, в дела которой мы все очень сильно вовлечены. Вы это видите, и об этом все читают. У нас была очень-очень хорошая дискуссия, и достигнут значительный прогресс", – подчеркнул Трамп.

Напомним, сегодня Порошенко встретился с американским президентом Трампом.

После встречи украинский президент сообщил, что США поддерживают территориальную целостность Украины и выступают за продолжение реформ в стране.

Он отметил, что стороны достигли договоренности в области военно-технического и экономического сотрудничества между странами.