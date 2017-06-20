В Минске из-за сильного ветра дерево упало на три авто, в том числе «скорую» 20.06.2017, 21:17

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Фото: МГУ МЧС

Инцидент произошел во дворе дома по улице Гая.

В результате сильного ветра на припаркованные во дворе автомобили упало дерево. Инцидент произошел вечером 20 июня. Об этом tut.by рассказала официальный представитель МЧС Минска Ольга Мельченко.

Инцидент произошел во дворе дома по улице Гая. В результате порыва ветра дерево упало на прибывший на вызов автомобиль скорой помощи. Также под упавшим деревом оказались и припаркованные Volkswagen T4 и Volkswagen Polo.

Фото: МГУ МЧС

Фото: МГУ МЧС

Спасатели оперативно распилили дерево и освободили автомобили, которые получили незначительные повреждения. Пострадавших нет.

Фото: МГУ МЧС

Напомним, что по прогнозам на 20 июня на большей части территории республики ожидаются грозы, в отдельных районах град и сильные ливни. При грозах шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с, в отдельных районах до 24 м/с. Неблагоприятные явления сохранятся в течение ночи 21 июня (среда). Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

— При сильном ветре возможны повреждение и обрыв линий связи и электропередачи, отключение электричества в населенных пунктах, повреждение и обрушение сооружений и зданий, падение деревьев. Рекомендуем на время непогоды плотно закрыть окна и двери, убрать со дворов и балконов хозяйственные вещи, машину поставить в гараж или же припарковать вдали от деревьев, — напомнили в МЧС.