Fox News: Российский Су-27 пролетел в 1,5 м от самолета США над Балтикой 5 20.06.2017, 21:28

Полет российского истребителя был «провокационным», он летел «хаотично».

Российский истребитель Су-27 пролетел в 1,5 метрах от самолета разведки США RC-135 над Балтийским морем 19 июня. Об этом сообщил Fox News (перевод – tvrain.ru) со ссылкой на два источника в официальных структурах.

Полет российского истребителя был «провокационным», он летел «хаотично», отметил другой источник.

По словам одного из собеседников телеканала, с начала июня над Балтийским морем было зафиксировано более 30 подобных «взаимодействий» российских и американских самолетов, однако этот случай примечателен тем, что в ВВС США его посчитали «небезопасным».

В ВВС США не предоставили оперативный комментарий изданию. Инцидент произошел после заявления Минобороны России о прекращении взаимодействия с США по меморандуму о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.

Такое решение российская сторона приняла после ситуации со сбитым международной коалицией военным самолетом Сирии.