Под новые американские санкции попали компании Хирурга и Евгения Пригожина 1 20.06.2017, 21:49

Кроме того, в черный список американского минфина попали «дочки» «Транснефти» и частная военная компания «Вагнер».

OFAC (Office of Foreign Assets Control, структура американского минфина, отвечающая за правоприменение в области санкций) сообщила о включении 38 юридических и физических лиц в санкционные списки, пишет interfax.ru.

В том числе в черный список включены компании ресторатора Евгения Пригожина - «Конкорд Кейтеринг», «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», следует из сообщения OFAC. Сам Пригожин в черном списке с декабря прошлого года. По тому же принципу в список попало ООО «Байк. В. Центр», принадлежащее лидеру клуба «Ночные волки» Александру Залдастанову (Хирургу). В списке оказались и ЗАО «ИФД «Капиталъ» и генеральный директор этой компании Ольга Плаксина.

Под санкции попала и частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» и связанный с ней Дмитрий Уткин.

Кроме того, в список попали министр экономики Крыма Андрей Мельников, замглавы Минэкономразвития РФ Сергей Назаров, ответственный в министерстве за развитие Крыма, член Совета Федерации, спецпредставитель президента РФ по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом Александр Бабаков.

А также страховщик строительства Керченского моста ООО «Крымская первая страховая компания» (КПСК), многочисленные «дочки» «Транснефти» (сама «Транснефть» находится под секторальными санкциями уже около трех лет, и пополнение списка носит технический характер, так как по факту секторальные санкции автоматически распространяются на дочерние структуры по «правилу 50 процентов»).

Ограничения коснулись некоторых российских банков. В список попали Индустриальный сберегательный банк, банк «Рублев», Черноморский банк развития и реконструкции, банк «Северный кредит», банк «Ярославич», банк «Центр международных расчетов», банк «Таатта».

В пояснении OFAC поясняется, что эти банки подпали под ограничения именно из-за работы в Крыму.

В список также включены несколько кредитных организаций, представленных на территории «ДНР» «ЛНР».

Specially Designated Nationals List, куда вслед за своими владельцами включены эти компании, предполагает максимально жесткие ограничения: любые транзакции с фигурантами черного списка резидентам США запрещены.