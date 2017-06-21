Порошенко сравнил Трампа с Рейганом 21.06.2017, 7:35

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Президент США может помочь принести мир на украинскую землю.

Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп будет способствовать разрешению конфликта на Донбассе. Об этом глава украинского государства сказал в интервью телеканалу Fox News в ходе рабочего визита в Вашингтон (перевод – gordonua.com).

«Я абсолютно уверен, что президент Трамп является настоящим лидером, очень харизматичной персоной. Он может помочь принести мир на нашу землю подобно тому, как Рейган принес победу в Холодной войне без единого выстрела. Я в это верю», – сказал Порошенко.

По его словам, перемирие на Донбассе не соблюдается, однако руководство Украины по прежнему выступает за мирное урегулирование ситуации.

«Сегодня у нас есть более трех тысяч регулярных российских войск на украинской территории, плюс российские боевики, все вместе – более 40 тысяч», – отметил Порошенко.

Он также добавил, что увеличивается количество танков, артиллерии и других вооружений на оккупированной территории.

Президент Украины также выразил уверенность в том, что у Трампа нет никаких «особых связей с Россией».

«Он определенно не похож на человека, у которого имеются какие-то особые отношения (с Россией)», - сказал Порошенко, говоря про Трампа.

«Мои личные впечатления таковы: он - замечательный лидер, с большой харизмой, большой политической волей. Он - большой друг Украины, который помогает мне добиться мира в моей стране», - отметил Порошенко.

Напомним, что 21 июня Порошенко в Белом доме встретился с американским президентом Дональдом Трампом.

После встречи украинский президент сообщил, что США поддерживают территориальную целостность Украины и выступают за продолжение реформ в стране.

Порошенко отметил, что стороны достигли договоренности в области военно-технического и экономического сотрудничества.

По словам Трампа, была «очень-очень хорошая дискуссия, и достигнут значительный прогресс».