На центральном вокзале Брюсселя прогремел взрыв 5 21.06.2017, 7:40

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Военный одним выстрелом нейтрализовал мужчину с «поясом шахида».

На центральном вокзале Брюсселя вечером во вторник, 20 июня, был нейтрализован мужчина с поясом смертника. Полиция подтвердила, что военный застрелил неизвестного, у которого был пояс со взрывчаткой, после того, как произошел небольшой взрыв. В результате этого взрыва никто не пострадал. Здание вокзала и площадь перед ним были эвакуированы и оцеплены полицией, сообщает «Немецкая волна».

Бельгийская прокуратура квалифицировала происшествие на главном вокзале Брюсселя как теракт. По словам очевидцев, перед тем, как в мужчину выстрелили, он произнес «Аллах акбар».