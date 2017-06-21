закрыть
21 июня 2017, среда, 8:31
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

На центральном вокзале Брюсселя прогремел взрыв

5
  • 21.06.2017, 7:40
  • 1,194

Военный одним выстрелом нейтрализовал мужчину с «поясом шахида».

На центральном вокзале Брюсселя вечером во вторник, 20 июня, был нейтрализован мужчина с поясом смертника. Полиция подтвердила, что военный застрелил неизвестного, у которого был пояс со взрывчаткой, после того, как произошел небольшой взрыв. В результате этого взрыва никто не пострадал. Здание вокзала и площадь перед ним были эвакуированы и оцеплены полицией, сообщает «Немецкая волна».

Бельгийская прокуратура квалифицировала происшествие на главном вокзале Брюсселя как теракт. По словам очевидцев, перед тем, как в мужчину выстрелили, он произнес «Аллах акбар».


Мнение

Легкость в мыслях необыкновенная
Легкость в мыслях необыкновенная Леонид Злотников
Як гандбол у хакея… прайграў
Як гандбол у хакея… прайграў Алег Дашкевіч
Стая
Стая Светлана Калинкина
Замахнитесь на космос
Замахнитесь на космос Юлия Мостовая


Интервью

Диктатура труслива
Диктатура труслива
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона