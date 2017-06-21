Бобруйские чиновники «горят» на работе, как свечки 21.06.2017, 8:23

Любопытные моменты с процесса над бывшим бобруйским «мэром».

«При слове «Бобруйск» собрание болезненно застонало. Все соглашались ехать в Бобруйск хоть сейчас. Бобруйск считался прекрасным, высококультурным местом». Эта цитата из романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок» о дележке страны между сыновьями «лейтенанта Шмидта» в реалиях современной Беларуси звучит совсем не привлекательно, можно сказать, даже гибельно для «сыновей главнокомандующего Лукашенко». Бобруйск превратился в гиблое место для многих топ- чиновников от власти, чье назначение согласовывалось с Лукашенко, пишет «Белорусский партизан».

20 июня в Бобруйске начался судебный процесс по уголовному делу бывшего председателя Андрея Коваленко. В кресле мэра он продержался чуть более двух лет: с августа 2014-го до ноября 2016 года. Сегодня его обвиняют в коррупции. Фабула проста – в 2015-2016 годах в виде взяток получил более 20 тыс. долл. от представителей коммерческих структур за благоприятное решение вопросов, которые входили в его компетенцию. Свою вину признал частично, не со всеми эпизодами и суммами взяток согласен. Что уже свидетельствует о том, что приговор будет обвинительным, а бывший мэр и его защита будут сражаться за минимально возможное наказание. Коваленко обвиняется по ч. 3 ст. 430 УК (получение взятки в особо крупном размере лицом, занимающим ответственное положение). Срок - от 5 до 15 лет с конфискацией имущества.

В биографии обвиняемого есть весьма любопытные моменты. До своего назначения в Бобруйск чиновник с июня 2010 года возглавлял администрацию Октябрьского района Могилева. При этом он с 2008-го занимал должность первого заместителя председателя Бобруйского горисполкома. То есть вернулся в знакомые места.

Ротации руководящих кадров дело в Беларуси обычное, происходят они без утечек информации и порой выглядят неожиданно. Однако в случае с Коваленко ситуация больше напоминает ход конем неизвестного игрока, дающего фигуре возможность отсидеться в сторонке, пока, как говорится, все не уляжется. Перед отъездом Ковалева в Могилев в Бобруйске разгорелся нешуточный скандал с участием заместителя председателя Бобруйского горисполкома Сергея Валеватого.

В сентябре 2009 года Генпрокуратура возбудила против него ряд уголовных дел. Чиновник подозревался в том, что с 2004-й по 2008 годы создал и возглавил преступную организацию, занимавшуюся хищениями денежных средств бобруйского предприятия «Комбинат железобетонных изделий» (всего было похищено 756 млн. руб.), в мошенничестве, а также получении от граждан 711 тыс. долл. и даче взяток при распределении жилья в Минске. Валеватый не стал ждать, когда за ним придут, и пустил ега. Бегает до сих пор, с Интерполом найти не могут. Его подельников, всего их было 16-ть, осудили в июне 2010 года на сроки от 3 до 9 лет.

При этом в своем кресле умудрился усидеть председатель Бобруйского горисполкома Дмитрий Бонохов. У него под носом вице-мэр создал преступную организацию, а с него как с гуся вода! Может, все дело в том, что Бохонов породнился с Виктором Лукашенко? По сведениям газеты «Народная Воля», Бохонов - кум старшего сына Александра Лукашенко.

Примечательно, что полный сил 42-летний Бохонов кресло мэра Бобруйска покинул тихо и без повышения. И только через полгода, в марте 2015 года, он объявился в новой и не очень престижной для себя должности директора ОАО «Бобруйский мясокомбинат». (А на его место 13 августа 2014 года и пришел Андрей Коваленко, ныне обвиняемый во взяточничестве).

Еще один важный факт в истории славного города Бобруйска связан с упомянутым 2014 годом. Именно на этот год приходится активная фаза операции борцов с организованной преступностью по ликвидации бобруйской банды Сергея Молнара, который продолжил дела вора в законе Бири, он же Владимир Бирюков, скончавшегося в 2009 году.

31мая Могилевский областной суд вынес приговор фигурантам этого дела . Бобруйчанина Сергея Молнара признали создателем и руководителем преступной организации и приговорили к 18 годам лишения свободы. Его подельники получили от 5 до 15 лет. Суд проходил в тюрьме в закрытом режиме, а потому подробности деятельности группировки, а именно ответ на вопрос: благодаря чему или кому банда действовала безнаказанно на протяжении пяти лет, если и есть, то в засекреченном виде. Однако кое-что просочилось и сквозь тюремные стены.

В распоряжении «Белорусского партизана» оказалось письмо одного из фигурантов «дела Молнара». Вот что он сообщал своим родным: «В деле имеются сведения о том, что бывший мэр Бохонов крышевал деятельность Молнара, был с ним в хороших отношениях и помогал решать вопросы с недвижимостью. Упоминается в деле и Шейман (в интернете посмотрите, кто такой)».

Нет никаких сомнений, что «дело Молнара» рассматривали в закрытом от общественности режиме не только в целях безопасности свидетелей или для сохранения каких-то гостайн. Сергей Молнар не скрывался, кто место Бири занял, оперативники прекрасно знали, иначе грош им цена. Так что Молнара пасли денно и нощно не один год, все его контракты и связи фиксировались. Не исключено, что в поле зрения оперативников и их техники попадал не только Молнар с братками, но и Молнар, руку пожимающий отдельным бобруйским чиновникам. А может, даже кому и более высшего ранга. Ведь Молнар активно интересовался и столичной недвижимостью, да и задерживали его в Минске.

…Станет ли Бобруйск снова «прекрасным, высококультурным местом», сложно сказать. Пока этот милый город больше смахивает на рассадник коррупции, природу которой и на самом верху понять не могут.