Каждый «беспредельщик» ответит по делам своим 14 Михаил Пастухов, sn-plus

21.06.2017, 8:48

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Михаил Пастухов

Истории из белорусской повседневности, которые меня потрясли.

В потоке белорусских новостей все чаще появляются данные о фактах грубого нарушения прав человека. Их нельзя игнорировать. О них надо говорить, писать до тех пор, пока виновные не будут привлечены к ответственности.

Факты, заставляющие кричать «SOS»

Факт 1. 27 мая в 1 час 16 минут в столичном метро работники милиции задержали 19-летнего парня, как потом выяснилось, в состоянии алкогольного опьянения. Юноша стал сопротивляться, разбил нос милиционеру, но и ему досталось от шестерых «стражей порядка». Видео задержания попало в интернет и вызвало много вопросов к поведению и профессиональному уровню «людей в форме».

Позднее стало известно, что против парня возбуждено уголовное дело по ст.364 УК («Насилие либо угроза насилием в отношении сотрудника органов внутренних дел»). Ему грозит до шести лет лишения свободы. По информации пресс-службы Следственного комитета, парня после проведения токсикологической экспертизы и признания своей вины отпустили домой.

Факт 2. Журналист Роман Протасевич был задержан 26 марта возле универсама «Центральный», когда он вел трансляцию с акции солидарности с задержанными. Он был осужден на 10 суток ареста за то, что якобы «ругался матом, размахивал руками». Наказание отбывал в центре на Окрестина. После отсидки он поделился в сети своими впечатлениями об условиях пребывания в этом учреждении.

Для иллюстрации воспроизведу только фрагмент его рассказа: «Условия в ЦИП, прямо скажем, отвратительные. Вентиляция в камере не работала, было ужасно душно, очень много плесени. Тряпку и ведро для уборки камеры не давали. На кроватях днем лежать нельзя. Если замечают — отбирают на сутки у всей камеры матрасы. Хотя они все равно не спасают — кровать представляет из себя сваренную крест-накрест расплющенную арматуру. Поэтому даже лежать там тяжело, а заснуть и подавно. Никаких прогулок и передач не было. Еда очень плохая».

Факт 3. Заместитель председателя ОГП Василий Поляков написал открытое письмо министру внутренних дел в связи с отбыванием 15-суточного ареста в ИВС УВД Гомельского облисполкома. Он поставил перед министром ряд неудобных вопросов. Вот только некоторые из них: «Почему люди должны спать практически на полу на грязных матрасах и укрываться ветхими, пропитанными пылью, дымом и чужими выделениями одеялами? Почему даже во время отопительного сезона административно арестованным приходится спать в верхней одежде и шапках, просыпаться по 10—15 раз за ночь от холода? Почему на протяжении всей ночи приходится терпеть горящую лампочку, с бьющим в глаза светом, и через каждые 15 минут вздрагивать и просыпаться от грохота открывающегося в двери глазка, в который заглядывает сотрудник ИВС?».

Факт 4. 30 мая сотрудниками милиции в Витебске был задержан член правления БХК Павел Левинов и помещен в изолятор временного содержания. До этого П. Левинов был осужден заочно к 15 суткам ареста за участие в несанкционированных акциях. В это время он проходил лечение за пределами Беларуси. После возвращения на родину он был задержан милицией и водворен в ИВС. Однако из-за высокого кровяного давления он был направлен в больницу. Там он перенес операцию. После выписки снова был задержан для отбывания административного ареста.

С позиции международного права

Оценим изложенные факты с позиции международных актов, ратифицированных Республикой Беларусь и обязательных для исполнения.

Прежде всего, остановимся на положениях Международного пакта о гражданских и политических правах, принятого Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1966 г.

Согласно ст.7 Пакта, никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным и унижающим его достоинство обращению и наказанию. Статья 9 Пакта предусматривает, что никто не должен быть лишен свободы иначе, как на основаниях и в соответствии с процедурой, которые установлены законом. В соответствии со ст.10 Пакта все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное обращение и уважение достоинства, присущего человеческой личности.

А что мы имеем в вышеизложенных случаях? Как минимум, бесчеловечное обращение с лицами, лишенными свободы. Вспоминая парня, задержанного в метро, можно отметить, что его поведение не требовало применения насилия и удушающих приемов.

В числе международных актов сошлемся на Кодекс о поведении должностных лиц по поддержанию правопорядка, который был утвержден в рамках ООН 17 декабря 1979 г. В нем сформулированы основные рекомендации, которых должны придерживаться органы правоохраны. Так, Кодекс требует от должностных лиц защищать права граждан. При этом физическая сила против нарушителей может применяться лишь в случае крайней необходимости. Согласно ст.5 Кодекса, работники правоохранительных органов не могут осуществлять сами, а равно подстрекать или терпимо относиться к любому действию, представляющему собой пытку или другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения или наказания. Более того, эти лица обязаны обеспечивать «…полную охрану здоровья задержанных ими лиц, в частности, принимать надлежащие меры по обеспечению медицинской помощи в случае необходимости».

А что на практике? С точностью до наоборот: и применение силы, и жестокое обращение, и задержание лиц сразу после выписки из больницы.

С позиции Конституции и законов

Изложенные выше факты не вписываются и в нормы национального законодательства. Так, статья 2 Конституции объявляет человека, его права и свободы высшей ценностью и целью государства и общества. Статья 8 признает приоритет общепризнанных принципов международного права. Статья 10 гарантирует гражданам покровительство со стороны государства и его органов.

Особенно богат на права и свободы раздел 2 Конституции «Личность, общество, государство». Здесь гражданам гарантируются всевозможные права (ст. 21— 51). На государственные органы и должностных лиц возлагается обязанность «…принимать необходимые меры для осуществления и защиты прав и свобод граждан». Эти же органы и лица несут ответственность за действия, нарушающие права и свободы граждан.

Если посмотреть в Уголовный кодекс, то можно узнать о какой именно ответственности идет речь. За нарушение прав человека должностные лица должны отвечать прежде всего по статье 426 УК («Превышение власти или служебных полномочий»). В качестве квалифицирующих признаков этого преступления выступают либо причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан (в части 1), либо совершение действий, сопряженных с насилием, мучениями или оскорблением потерпевшего либо применением оружия или специальных средств (в части 3).

Однако пока у нас должностные лица крайне редко привлекаются к ответственности за нарушение прав человека. Им как бы дана индульгенция на применение насилия в отношении граждан, особенно если те выступают с политическими лозунгами на массовых акциях. Более того, избитых работниками милиции граждан потом еще привлекают к административной ответственности.

Конечно, это — вопиющая несправедливость и неуважение прав человека. Так не должно быть в современных условиях. Никому не дано право глумиться над законами и правами человека. Рано или поздно каждому придется ответить по делам своим — смотрите Евангелие от Матфея.

Михаил Пастухов, sn-plus