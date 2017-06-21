К чему психоз? 48 Владимир Халип

21.06.2017, 8:51

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У белорусов – гости, странные до крайности.

В любую минуту они могут все перепутать и выступить в роли хозяев. На минувший неделе в интернете появился видеоролик: колонна бронетранспортеров колесит по улицам Бреста. На броне – люди в масках и российском камуфляже. То ли марсиане, то ли зеленые человечки. Те самые, которые в недалеком прошлом у наших южных соседей лихо оттяпали Крым.

Зачем они поперли в город? Почему в масках? Может быть, просто воспользовались короткой паузой в ратных делах и рванули за водкой? Но маски тогда зачем – продавщицу попугать? Нет, едва ли. Похоже, просто проявился практицизм их высокого командования: приучают обывателя к неизбежному присутствию зеленых человечков. Чтобы не шарахались потом, в случае чего. Они же пришли с самыми добрыми намерениями - защитить белорусов от польских супермакетов и западных поветрий. А потому все в масках, как требует того боевая обстановка. Чего тут возмущаться и негодовать? Союзники!..

А со стороны Смоленска в направлении Бреста уже ударила автопробегом колонна старой бронетехники. Тут все понятно: когда приближается неумолимо 22 июня, местное начальство охватывает приступ военной истерии. Очень хочется гордиться. Да, конечно, в сорок первом были некоторые просчеты. Зато как мы потом им дали!.. Кто-то еще не верит в бесспорное преимущество нашей военной силы? Пусть посмотрит парад победителей. Не случайно же он почти в стык с этой июньской датой. Всего какой-то десяток дней, и грохнут по минской мостовой башмаки псковских, рязанских или каких там еще десантников. Танки проутюжат податливый асфальт. Это мы с Россией. В одном, как говорится, окопе. С гранатами под вражеские танки. И всей страной – в землянки.

До тех масштабных сентябрьских учений еще целая вечность. Но тогда зачем этот военный психоз? Мало того, что на июльском параде будут навязчиво демонстрировать ротозеям невиданную мощь, так еще с апреля с небольшими перерывами идут дрессировки российских военных на нашей территории. При поддержке целого комплекса каких-то сопутствующих начинаний.

Саперы воинственного соседа, не дожидаясь того громыхающего сентября, наводят понтонные переправы на Днепре, неподалеку от Могилева. А где же еще всем этим заниматься? В России, как известно, рек нет. И население тамошнее злится. А тут - пожалуйста! Для дорогих гостей все пути открыты. Какая оккупация? Какие границы? Все вокруг колхозное. Гуляй, Вася!

И они гуляют. Едва ли не вся российская десантура за последние годы исколесила все приграничные территории в районе Бреста. Отрабатывали прорыв в Калининградскую область через Сувалкский коридор и ядерный удар по Варшаве. Эти чужие, имперские авантюры нужны суверенной Беларуси? Они поднимут ее авторитет в Европе и мире?

У западной границы, на Брестском полигоне, возник какой-то темный закоулок, тупик по сути, в котором постоянно толкутся российские десантники. А вот теперь еще и сербов привлекли. А как же – «Славянское братство»! Только нашей стране зачем ввязываться в эти чужие и слишком опасные игры.

Пять совместных с российскими войсками учений запланировано на этот год в Беларуси. Будто тех масштабных, сентябрьских, мало. С маниакальным упорством они на своих маневрах пытаются громить не просто условного противника, а еще и каких-то террористов. И на прошлогодних вылазках это было. И сейчас в совместных планах выплывает все тот же коварный враг. Возможно, это те самые злыдни, о происках которых так своевременно информировала здешнее руководство несгибаемая фрау А. Наша, так сказать, неугомонная гражданка Тимашук. Вот только отмечен ли ее подвиг высокой наградой, как это принято было в незабываемые сталинские времена? Время обязывает – много похожего. Джентльмен у власти обычно даме платит.

В нынешней Беларуси жить не просто. Как заметил один высокий начальник, «кругом ураги». Мало нам всяких страшилок, о которых так искренне предупреждает бдительная фрау, так еще и главнокомандующий лично выявил новую угрозу, о которой тут же проинформировал секретарей советов безопасности стран-участниц ОДКБ. Они собрались на совещание именно здесь, в Минске, на самом ответственном рубеже. И не напрасно. Оказывается, страшная угроза обозначилась по ту сторону границы: «Ладно, армия. Но там находятся самые современные беспилотные летательные аппараты. Я когда увидел на снимках эти беспилотники… Они огромные, как настоящие самолеты».

Какой ужас, если вдуматься! Мы тут строим светлое будущее, грядки сажаем. А под боком, в стратегической близости от Дроздов, уже зреет зловещий очаг напряженности. Повезло, однако, что авторитет нашей власти как в ближнем, так и в дальнем зарубежье чрезвычайно высок. О грозящей катастрофе доброжелатели предупредили немедленно. Прислали эти зловещие снимки. И неизвестно, какие еще происки затевает наш потенциальный противник.

И может оказаться, что для отражения всех этих вполне реальных угроз одной российской армии мало. Не исключено, что для полной уверенности придется вспомнить о давних единомышленниках – бойцах северокорейских. А там, глядишь, и арабские шейхи с боевыми верблюдами подтянутся – у них тут на Троицкой свой интерес имеется. Ничего страшного. Вместе выстоим.

Но вот не затихают споры по поводу не слишком далекого сентября. Так что же будет после тех одиозных учений? Уйдут чужие войска к местам их постоянной дислокации или останутся, чтобы защитить белорусов от злых и хищных натовских птичек, так похожих на большие самолеты? В брестском тупике, где постоянно мельтешит чужая десантура, обсуждать эту проблему бессмысленно. Многое ли тут изменится, даже если череда маневров закончится, и войска будто бы уйдут?

Останется все тот же режим. Та же система жесткой авторитарной власти. И те же патологические страхи. А рядом – Россия с ее неукротимыми имперскими амбициями. На март 2018 года там уже намечаются президентские выборы. Падают цены на нефть. Катастрофически не хватает денег. А потому для поддержания высокого авторитета главного претендента на новый срок нужен как минимум еще один Крым. А где его взять? Украинское направление отпадает – можно получить сдачи. И как не крути, в резерве остается только этот брестский тупик.

Однако так запросто взять да оставить там после учений войска – слишком грубо и некультурно. А жизнь сложна и разнообразна. И даже такой крепыш, как здешний правитель, может ведь однажды внезапно занедужить. Или ему померещится вдруг стая натовских дронов, неведомыми путями просочившаяся к Дроздам. В общем, может потребоваться немедленная помощь.

И вот тогда, в полном соответствии с договорными обязательствами, можно поспешить к другу и союзнику. Чтобы надежно защитить обиженного правителя. А дальше – по давно испытанной формуле: намеренья как воздух гор чисты!

Впрочем, время еще есть, чтобы подумать. Не об ученьях «Запад – 2017». О бездарно растраченных двадцати трех годах. О нелепой ситуации, в которой все мы так легкомысленно согласились жить. О том, что выход есть, и о нем знают все. А если и это невозможно, то хотя бы поразмыслить вместе с вождем о зловещих дронах, которые так похожи на большие самолёты.

Владимир Халип, специально для Charter97.org