Названы самые модные цвета автомобилей на ближайшие несколько лет
- 21.06.2017, 9:10
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Экспертная компания BASF проанализировала данные, полученные от автовладельцев в Китае, США, Японии и Германии.
В результате был составлен рейтинг самых популярных цветов и сделан прогноз «цветовой моды» на ближайшие несколько лет. Наибольшим спросом сейчас пользуются автомобили теплых оттенков, пишет gazeta.ua.
В Европу, на Ближний Восток и Африку постепенно проникает мода на золотистые цвета, а вот в США предпочтение все чаще отдают темно-синей цветовой гамме. Для стран Азиатско-Тихоокеанского региона более актуальными являются агрессивно-красные и жемчужно-белые оттенки.