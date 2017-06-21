закрыть
21 июня 2017, среда, 12:02
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Названы самые модные цвета автомобилей на ближайшие несколько лет

  • 21.06.2017, 9:10
  • 10,012

Экспертная компания BASF проанализировала данные, полученные от автовладельцев в Китае, США, Японии и Германии.

В результате был составлен рейтинг самых популярных цветов и сделан прогноз «цветовой моды» на ближайшие несколько лет. Наибольшим спросом сейчас пользуются автомобили теплых оттенков, пишет gazeta.ua.

В Европу, на Ближний Восток и Африку постепенно проникает мода на золотистые цвета, а вот в США предпочтение все чаще отдают темно-синей цветовой гамме. Для стран Азиатско-Тихоокеанского региона более актуальными являются агрессивно-красные и жемчужно-белые оттенки.


Мнение

Легкость в мыслях необыкновенная
Легкость в мыслях необыкновенная Леонид Злотников
Як гандбол у хакея… прайграў
Як гандбол у хакея… прайграў Алег Дашкевіч
Стая
Стая Светлана Калинкина
Замахнитесь на космос
Замахнитесь на космос Юлия Мостовая


Интервью

Диктатура труслива
Диктатура труслива
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона