А Дональд Трамп взял - и всех переиграл 5 Дмитрий Спивак, obozrevatel.com

21.06.2017, 9:19

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Можно только позавидовать красоте геополитического преферанса.

Тонкая дипломатия отличается от игры "в Чапаева", креативными и многоходовыми комбинациями, удовлетворяющими все стороны процесса, и оставляющими коридор для маневра. Сколько разговоров ходило последние несколько недель о возможной предстоящей встрече Порошенко и Трампа. Как по- разному, преподносили эту информацию на Банковой и в Белом Доме. Какие разные акценты расставляли основные действующие лица, и какие прогнозы делали в отношении "историчности момента". Мол, политическая конъюнктура в США сложилась сегодня проукраинская, а потому Трамп вынужден будет принять Порошенко раньше, чем он запланировал встретиться с хозяином Кремля. И что встреча эта будет проходить под грифом официального визита. Со всеми вытекающими нюансами и согласно протоколу.

А Дональд Трамп взял, и всех переиграл, продемонстрировав блестящую многоходовку, и умение находить выигрышные решения из казалось бы проигрышной ситуации. Сами оцените красоту игры.

Чтобы сбить накал своих политических оппонентов, обвиняющих его в связях с Кремлем, он соглашается встретиться с Петром Порошенко раньше, чем с Путиным.

Однако, чтобы продемонстрировать самому Порошенко "WhoisWhere", Трамп не делает отдельной официальной встречи, а принимает приехавшего Президента Украины во время своей рабочей встречи со своим Советником. Попутно, так сказать.

Ну, а чтобы не обидеть самого Путина, Дональд Трамп вообще не едет в аэропорт встречать Петра Порошенко, поручив это своему заместителю Пенсу. Тем самым, демонстрируя свой уровень восприятия этого визита.

В общем, это высший пилотаж международной политики. Настоящий урок дипломатического преферанса. И уже не важно даже, каковы будут результаты этой не двусторонней встречи. По крайней мере, ничего эпохального ждать не приходится. Кстати, уверен, что хозяин овального Кабинета не забыл, на кого ставил официальный Киев во время выборов, и какими эпитетами награждали его самого.

Что ж, надо признать, что Статус субъекта "геополитической пульки" Украина еще не обрела. Тем более, что в Вашингтоне прекрасно знают о состоянии дел в Украине. Слишком хорошо там осведомлены об уровне коррупции во власти, об имитации реформ, о сворачивании многих демократических свобод, и о связях новой постмайданной власти с представителями прошлого Режима. Знают в Белом Доме и о межведомственных разборках между генпрокуратурой и НАБУ. Знают и о теневых схемах на таможне, о контрабанде и будущей, не очень прозрачной приватизации.

Так что, Трамп продемонстрировал всему миру, что он Игрок, которого очень не просто загнать в угол, и с которым придется считаться даже его многочисленным оппонентам в Конгрессе и Сенате. Что касается формальностей, то месседжи получили все. Как говорится, и волки сыты, и овцы целы… И все, как бы довольны.

Но Победитель в этой игре один. А победителя, как известно, не судят.

Но красиво же, черт возьми…

Дмитрий Спивак, obozrevatel.com