Чемпион Польши по муай-тай Даник Бука: Наверное я романтик, но хочу быть полезным Беларуси 21.06.2017, 9:58

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Белорусский спортсмен поступил на экономику в Польше, чтобы вернуться и сделать что-то на благо своей стране.

Данику Бука всего 20 лет, но он успел прославиться на всю Беларусь скандалом с желто-голубыми лентами, превзойти поляков на соревнованиях и попробовать себя в роли помощника тренера Виталия Гуркова, пишет nn.by.

Про семью и родную деревню

Даник родился в деревне Володьково Глубокского района Витебской области, где, кроме его семьи из четырех человек, на сегодня постоянно проживают лишь три «аборигена». Несмотря на то, что там нет ни крупных дорог, ни каких-то архитектурных памятников, эти места довольно известны. Юлия, мать Даника, основала в деревне агроусадьбу «Родны кут», которую за год посещает около тысячи гостей. В то время как все уезжали из деревни, она вернулась и именно с помощью детей начала спасать оставшиеся дома, превращая их в часть аутентичного космоса, и смогла заинтересовать городских туристов. Примечательно, что встречают здесь гостей исключительно по-белорусски: семья ценит нашу историю и традиции.

Вот и Даник, хотя и учится в Польше, и первый боксерский победный титул у него также польский, но на награждение вышел в майке с изображением Виталия Гуркова и написал на личной странице в социальной сети «ЖывеВечна».

Про право на свой язык и занятия спортом

«По-видимому, во многом на меня повлиял старший брат Алексей, который тоже борьбой интересовался. Лет в 12 я записался на секцию по греко-римской, потом попробовал себя в каратэ, кунг-фу и, наконец, попал на какое-то подобие тайского бокса. Подобие — потому что, разумеется, в глубокском государственным физкультурно-оздоровительном комплексе никаких специалистов не было. Просто приходили более-менее опытные ребята, тренировались вместе с нами, потом уходили, а на их местах появлялись новые. Какой бы то ни было системности в этом не было», — рассказывает Даник.

Системность появилась уже в Польше, когда он вышел там на клуб «Gorila». Но переехал парень в Варшаву не только чтобы заниматься муай-тай. Главной целью было получить хорошее образование. По той же причине он сначала ходил за три километра в соседнюю деревню, а с 5 по 11 класс по будням жил в глубокском общежитии, чтобы иметь возможность посещать единственную в районе белорусскоязычную гимназию. Правда, его выпуск стал последним полностью белорусскоязычным: когда родителям разрешили выбирать язык обучения своих детей, ситуация изменилась в пользу русского.

В беседе Даник продолжает школьную тему: «С нашей гимназией связано много звучных моментов. Да, это здесь директор назвала украинский флаг «фашистским» и «бандеровским», когда мы с сестрой в дни Майдана в знак солидарности с соседями предложили носить на одежде желто-голубые ленты».

Про травмы и знакомство с Гурковым и «Brutto»

Экономическую специальность парень выбрал, потому что хотел сломать стереотип, мол, бойцы тупые. В белорусские вузы не поступал, так как не верил, что экономический профиль в стране, где с этим дела обстоят не очень, могут преподавать нормально. Тем более в Польше уже обучался его брат Алексей: осваиваться было проще. Леша вообще в их семье заменил отца. Кого-то отсутствие хозяина в доме могло бы подкосить, но семью Бука, считает Даник, наоборот, объединило: «Мы с детства держались друг друга, всем делились, помогали матери по хозяйству, а она учила нас главному: если ты не сделаешь чего-то, этого не сделает никто, поэтому нужно поднимать пятую точку и работать».

Правда, страна отпустила за границу не сразу: военком очень хотел видеть парня в армии, причем давал ясно понять, что с его биографией (избыточная активность и мать-«бэнээфовка») больше, чем железнодорожные войска, ему не светит.

Теперь ежедневные тренировки в клубе «Gorila» с лихвой заменяют ему военную подготовку. Здесь тренируются все: и парни, и девушки, и даже дети. Но муай-тай — это вам не просто набить морду сопернику. Тайский бокс — это особая техника, характер и даже философия.

Тренировка с Гурковым (Бука — справа)

Парень активно поддерживает связь с Виталием Гурковым, который проводит для бойцов семинары. Вместе с братом они были первыми, кто помог устроить в Варшаве дебютные выступления «Brutto». Белорусы здесь держатся друг друга, однако есть и персонажи, как говорится, со звездой в лбу.

«Некоторые белорусы, выехав за границу, почему-то сразу чувствуют себя очень крутыми. Это неприятно. В принципе могу отметить, что, по сравнению с нашей молодежью, польские ребята более открытые».

За полтора года теперь уже системных тренировок Донат успел получить от занятий боксом несколько «подарков». Он с улыбкой перечисляет свои травмы: «Немного болит плечо, немного — голеностопный сустав, где-то на теле есть синяки, но, кроме носа, пока ничего не ломал». В спорте, считает парень, без этого никуда, и намерен оставаться в спорте, пока есть к этому запал. В будущем он не исключает возможности вернуться на родину и в качестве тренера раскрывать тайны муай-тай всем желающим.

«Не хотелось бы оставаться в чужой стране, конечно. Задача была в том, чтобы получить хорошее образование и потом с этой базой приносить пользу своей стране. Так многие из молодых людей хотели бы, но не все видят перспективу возвращаться назад: уезжают самые смелые, креативные и умные, потому что в Беларуси им не удается заниматься тем, чем хочется. Меня успокаивает лишь одно: в нашей семье есть свой «Родны кут», место, куда можно приехать в любой момент, так как тебя там любят и ждут», — рассуждает парень.

Про любовь

Видимо, кому-то будет интересно, свободно ли сердце нашего героя? Даник говорит, что да. Однако не спешите радоваться: он считает, что любовь может повредить карьере и учебе. «Я видел немало таких примеров, когда люди развивались, а потом встречали «лав», и это развитие останавливалось. Я не то что сопротивляюсь, просто, видимо, пока не встретил ту, которая бы вошла в мое сердце. Одно могу сказать точно: внешность — не главное. Куда важнее личность. Может, я чересчур романтик и идеалист, но я воспитывался на классике белорусских писателей, поэтому иначе думать, по-видимому, не могу».