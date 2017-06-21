Эксперт по похудению: В типичной продуктовой корзине - килограмм сахара 4 21.06.2017, 10:15

Что лучше покупать в магазинах, чтобы не набрать лишних калорий и сохранить здоровье.

Денис собирается съехаться со своей девушкой. Она сразу поставила ультиматум: их пара переходит на правильное питание. Молодой человек испугался, что быстро забыть о неполезной еде не сможет, поэтому Денис решил поучаствовать в проекте tut.by «Одобрено диетологом», где эксперт по правильному питанию Наталья Чавко вместе помогут подготовиться к переменам в жизни.

Выбрасываем лишнее из корзины и увеличиваем жирность кефира

Девушка героя репортажа, видимо, имеет на него большое влияние. Такое рвение к здоровой пище от мужчины редко исходит!

— Хотел бы научиться правильно питаться и составлять для этого меню, чтобы самому готовить. В рационе готов экспериментировать. Только печенку и грейпфруты не ем. А так — можно все, — с ходу объяснил свои пожелания Денис.

Наталья предлагает молодому человеку проверить, насколько вредную еду он покупает. Денис берет корзину и отправляется в самостоятельное путешествие по магазину.

Сразу же идем к напиткам — молодой человек берет 2-литровую пачку сока и литровую сладкую газировку. Эксперт только улыбается: ничего удивительного в поведении Дениса она пока не видит. Останавливаемся в конце ряда, в отделе кулинарии.

— И что же вы здесь возьмете? — интересуется Наталья.

— Даже не знаю, потому что я вообще ем все только из этого отдела, вот и растерялся. Очень редко получается готовить самому, — отвечает молодой человек.

В итоге в корзине оказываются сухие готовые завтраки, джемы, сыворотки на соке, бедрышки бройлера и другие продукты.

— Посмотрите, из всего этого многообразия продуктов в вашем рационе стоит оставить только кефир, молоко, сметану, огурец, помидор и курицу, — выносит вердикт Наталья. — И то я бы взяла «молочку» с большей жирностью. В последнее время врачи стали говорить о том, что ее лучше не занижать искусственно. Покупая 1,5-процентный кефир, вы как бы договариваетесь с собой: «Да, я буду есть неполезную еду, но выпью обезжиренный кефир».

— Но мне просто нравится на вкус, когда продукты нежирные… — пытается защитить свой выбор Денис. — А о том, что сыворотка с соком содержит сахар, я даже не задумывался!

— Думаю, в целом вы съедаете где-то килограмм сахара, — слова специалиста звучат как приговор.

— В день? — пугается Денис.

— Ну, вы же не за день купленное съедаете, надеюсь, — успокаивает немного Наталья. — Килограмм — это если посчитать все, что вы выбрали.

Что ж, идем срочно исправлять положение.

Узнаем, что такое «коль-ра-би» и фитиновая кислота

Перемещаемся в отдел с овощами «Короны», который так любим Натальей. Она уверена: чтобы правильное питание не отвратило, а захватило Дениса, нужно удивляться при походе в магазин. В первую очередь — новым вкусам.

— Как вы считаете, сколько здесь продуктов? — эксперт задает вопрос с подвохом.

— Много! А вы выбрали только два — огурец с помидором.

Подходим поближе к большому стенду с зеленью. Наталья берет в руки что-то круглое и светло-салатовое. Денис признается: такой овощ он до этого не пробовал.

— Капуста коль-ра-би… — по слогам выговаривает молодой человек название этой штуки.

Эксперт предлагает взять парочку маленьких кочанчиков и заодно спелые авокадо — для быстрой закуски. Не отказываемся и от более привычных овощей — спаржевой фасоли, лука, моркови, сельдерея и перца. Уходя, видим «сырые» брокколи и цветную капусту. Мясистые зонтики выглядят так привлекательно, что и их мы решили взять.

Очередь за крупами. Наталья останавливается на киноа и овсе.

— Так как мы еще планируем приобрести довольно дорогую рыбу, предлагаю сделать гарнир из доступной овсяной крупы. Это вообще бомба! Куда полезнее хлопьев. Правда, если вы хотите похудеть, советую есть крупы преимущественно в первой половине дня.

Кроме этого пакетика, берем киноа. Что это такое, Денис сегодня узнал впервые. Оказалось, киноа — это что-то вроде гречки или пшена в Андах. Правда «родственных связей» с этими крупами у киноа нет. Кроме Латинской Америки, продукт начал завоевывать популярность во всех странах, ведь, в отличие от прочих зерен, киноа отличает большее количество белка и важных аминокислот. Пока не можем проверить, какова полезная крупа на вкус, поэтому просто идем дальше.

— Только помните, что все крупы перед готовкой мы должны вымачивать в воде. Так разрушается слой фитиновой кислоты — вещества, которое мешает усваивать микроэлементы, — объясняет Наталья.

Смешиваем дешевую кашу с дорогой рыбой

По дороге за рыбой берем брынзу — главное, чтобы была без добавок и отечественного производства. Наталья уверена, что такой продукт будет и дешевле, и вкуснее. Направляемся к рыбе: на льду лежат кусочки лосося, цена на которые стартует от 20 рублей за килограмм.

— Мы с Денисом выбрали два блюда из разной рыбы с гарнирами. Первым возьмем лосося — это то самое жирное филе, о котором так часто говорят. Нам нужно, чтобы готовка была быстрой, иначе наш герой забросит это дело. Стейк из лосося — то что надо, его сделает любой холостяк. Припекается мгновенно — даже труда никакого не требуется.

По словам Натальи, рыбу лучше употреблять два раза в неделю. И не обязательно лосося: вторым блюдом у нас будет сибас, или лаврак.

— Это уже не жирная рыба. И тоже весьма и весьма полезная. Мы возьмем сибаса. Одна такая рыбка — полноценный обед для мужчины, — комментирует эксперт.

— Целая? — кажется, порцию Денис хотел бы и поменьше.

— Конечно, целая.

— Как-то многовато… — оказывается, молодому человеку такой вариант показался даже слишком сытным.

Один день из семи Денису предписано проводить вообще без мяса и без рыбы — только овощные блюда для легкого «разгруза». Впрочем, молодой человек не огорчен: его девушка, оказалось, не только «зожница», но и вегетарианка, поэтому он хочет во всем приблизиться к ней.