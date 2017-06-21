О чем на самом деле договорились Трамп и Порошенко 2 Тарас Березовец, «Новое время»

21.06.2017, 10:27

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Если Украине удастся заручиться поддержкой зятя Трампа с белорусскими корнями, это может поменять баланс в Вашингтоне и мире.

Администрация Дональда Трампа мало времени уделяет дипломатическому этикету, поэтому подготовка встречи с украинским президентом прошла в быстром темпе. Более того – когда на минувшей неделе стало известно о ней, многие американские сенаторы, конгрессмены и представители Госдепа ничего не знали.

Что важно в этой встрече? Трамп – новичок в международной политике, однако, по мнению представителей ведущих американских think tank, он достаточно быстро входит во вкус власти, начинает ориентироваться в хитросплетениях мирового бэкграунда. Никого не должен вводить в заблуждение тот факт, что он встречается в таком спонтанном режиме и встречи проходят с нарушением графика – это вовсе не свидетельствует о хаосе его внешней политики. Есть Госдеп, есть Совет национальной безопасности, которые ведут вопросы внешней политики и держат Трампа в курсе.

Кроме того, внешняя политика – основная сфера деятельности вице-президента Майка Пенса, который держится в тени, мало говорит, но работает немало. Он многое сделал для организации нынешнего визита. Именно усилиями Пенса сегодняшняя встреча в формате drop-in (короткая встреча до 10 минут) прошла в полноценном формате переговоров в Овальном кабинете. Это было крайне важно, поскольку, согласно вашингтонскому дипломатическому этикету, если президент США принимает гостя в Овальном кабинете – встреча и переговоры получают самый высокий статус. Именно так сегодня и произошло. Хотя до последнего момента, никто не мог подтвердить, в каком именно формате произойдет эта встреча.

Как бизнесмен, Трамп хочет видеть, что все, о чем он договаривался – исполняется

По итогам переговоров. Чего хотят американцы, какова их повестка дня? Американцы хотят перезагрузки отношений между Киевом и Вашингтоном. Наследие Обамы должно быть забыто, перевернута страница с вмешательством украинских политиков в американские выборы. Об этих негативных историях хотят забыть и не говорить о них. Кроме того, американцы хотят видеть новое политическое лидерство. Речь идет о том, что американцы не удовлетворены качеством украинской госслужбы, теми людьми, которые сегодня находятся в правительстве. Должны появиться новые, профессиональные, не коррумпированные люди, в первую очередь в правительственных структурах. При этом американцы не называют какие-то конкретные фамилии.

Борьба с коррупцией мало интересует администрацию Трампа. Это повестка Госдепа, где по-прежнему сохраняется команда Обамы. Поэтому, можно сказать, что это уже инерционный сценарий: Трампа вопросы борьбы с коррупцией в Украине интересуют где-то в десятую очередь.

Что же интересует в первую очередь? Эффективная трата американских денег. Кроме того, Трампа интересует соблюдение всех условий. Как бизнесмен, он хочет видеть, что все, о чем он договаривался – исполняется. Если это не исполняется – отношение американцев серьезно изменится.

Определенная усталость от Украины действительно есть, она чувствовалась. Американцы говорят, что хотят видеть в Киеве историю успеха, подобную успешному реформированию украинской полиции. Здесь, в Вашингтоне, очень любят вспоминать эту историю, она всем очень нравится. Но теперь американцы говорят: «Давайте, показывайте следующую историю». Это должна быть либо работа антикоррупционного бюро, либо Генеральной прокуратуры, либо реализация конституционной реформы, реформы местного самоуправления. Политика здесь устроена таким образом, что если мы не показываем своих успехов, то они будут считать, что мы ничего не делаем.

О позитивных моментах встречи. Удалось договориться о расширении сотрудничества в военно-технической сфере. Трамп дал соответствующее поручение министру обороны США. Конкретики не было, но поскольку здесь есть Муженко, начальник Генштаба, можно предположить, что Украина может получить так называемое легкое летальное оружие. Такое решение лоббируют и министр обороны Мэттис и советник Макмастер.

В администрации сегодня есть достаточно большая группа чиновников высшего уровня, которая отстаивает интересы Украины. Мэттис, Макмастер, Пенс – это наши главные союзники. Кто нас не поддерживает? Стив Беннон – советник президента. Также есть проблема с Джаредом Кушнером – зятем президента. Кушнер не то что не поддерживает нас, он далек от этого вопроса и не замечает Украину. Она его не интересует. Если удастся заручиться поддержкой Кушнера – это может поменять баланс в Вашингтоне.

Тарас Березовец, «Новое время»