Король Саудовской Аравии выбрал нового наследного принца 1 21.06.2017, 10:47

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Мухаммед ибн Салман

Фото: Getty Images

Предыдущий кронпринц был лишен титула и уволен с поста министра внутренних дел.

Король Саудовской Аравии назначил своего сына, министра обороны Мухаммеда ибн Салмана новым наследником престола, а также заместителем премьер-министра, сообщает ВВС.

Предыдущий кронпринц, племянник короля, 57-летний Мухаммед ибн Наиф был лишен титула и уволен с поста министра внутренних дел.

Телеканал Al Arabiya передает, что король призвал саудитов присягнуть на верность новому наследному принцу в среду вечером в Мекке.

Ибн Наиф много лет возглавлял антитеррористическую деятельность в стране, в частности, он руководил борьбой с экстремистской организацией «Аль-Каида».

Франс Пресс со ссылкой на иностранного дипломата сообщает, что Мухаммед ибн Наиф в последнее время становился все слабее как политик, постепенно теряя полномочия и влияние. Как сообщает Рейтер, он уже присягнул на верность новому кронпринцу.

Блумберг отмечает, что назначение ибн Салмана даст ему больше возможностей реализовать свой план по сокращению зависимости королевства от добычи нефти. Он курирует военные операции возглавляемой саудитами коалиции в Йемене, а также считается одной из ключевых фигур в конфликте арабских стран и Катара.

«Его считают опасным человеком из-за непродуманной и неэффективной войны в Йемене, а также стратегии нагнетания напряженности с Ираном», - рассказывал год назад в интервью Atlantico политолог Александр дель Валь.

Уже тогда эксперты отмечали, что ибн Салман является самым влиятельным человеком в Саудовской Аравии.