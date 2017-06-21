Активист «Европейской Беларуси» Леонид Кулаков выиграл пари у судьи 7 21.06.2017, 10:49

Леонид Кулаков

Минский городской суд отказался признать Леонида Кулакова «рецидивистом».

Минский городской суд 20 июня рассматривал жалобы активистов, которые понесли административное наказание за участие весенних акциях протеста в столице, сообщает сайт spring96.org.

Активиста «Европейской Беларуси» Леонида Кулакова суд Первомайского района Минска 18 мая признал виновным в участии в несанкционированном массовом мероприятии (ч.3 ст. 23.34 КоАП) и наказал штрафом в размере 50 базовых величин. Это постановление активист решил обжаловать, поскольку убежден, что имеет право мирно выражать свое мнение.

В Мингорсуде Кулаков готов был биться об заклад с судьей Олегом Земцовым, что может предсказать результаты судебного заседания, мол, приговор будет оставлен в силе, а жалоба без удовлетворения. Так оно в конце концов и оказалось.

Не учел суд и ходатайство Кулакова о том, чтобы денежный штраф был заменен арестом, поскольку он не имеет средств на оплату штрафа.

«В таком случае, поскольку я неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в массовых мероприятий, - зявил суду Кулаков, - прошу признать меня рецидивистом».

Однако судья только улыбнулся в ответ.

Жалоба активиста движения «За Свободу» Алексея Клюшниченко, которую Мингорсуд рассматривал в тот же день, была предсказуемо оставлена без удовлетворения. Активист также был наказан за Первомай. Ранее суд Московского района Минска вынес постановление о привлечении Клюшниченко к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 базовых величин.