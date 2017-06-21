Министр труда: Денег на пенсии не хватает 19 21.06.2017, 11:23

Фото: bymedia

Взносов в пенсионный фонд в 2017 году будет получено недостаточно.

В прошлом году Фонд соцзащиты населения недополучил почти 1,5 млрд рублей за счет средств обязательных страховых взносов, поэтому пришлось увеличить трансферты из бюджета. В нынешнем году в ФСЗН вновь «дыра». «Депутат» Андрей Рыбак в среду поинтересовался у министра труда и соцзащиты Ирины Костевич о причинах, передает tut.by.

— При формировании проекта закона о бюджете на 2016 год вы знаете, какие параметры закладывались по темпам роста ВВП, и соответственно фонд заработной платы был заложен в размере 34 млрд рублей, но с учетом уточнения прогноза выполнения [плана прироста ВВП за 2016 год, который не был выполнен, экономика упала на 2,6%] совершенно по-другому сложился фонд заработной платы, он получился 31 миллиард, что оказало влияние на формирование доходной части бюджета. Это исключительно экономический фактор, - сказала Костевич.

Она отметила, что на 2017 год также поставлены большие цели по увеличению зарплаты, но показатели за первый квартал не настолько большие.

Отвечая на вопрос о возможности повторения ситуации 2016 года, министр сказала:

— Скорее всего по 2017 году мы тоже получим проблемы по части субвенций из республиканского бюджета, потому что доходная часть фонда растет за счет роста фонда заработной платы и роста занятых в экономике. Вы знаете, какая поставлена задача, какой уровень зарплаты надо обеспечить в среднем по стране. Но здесь нужно еще обеспечить и рост фонда зарплаты, а не только ее увеличения за счет оптимизации численности.

Ирина Костевич отметила, что по результатам первого квартала динамика роста зарплаты позволяет надеяться на то, что взносы в ФСЗН будут получены в достаточном объеме.

Напомним, что в начале года в Фонде соцзащиты Беларуси, из которого выплачиваются пенсии, стипендии и пособия, образовалась приличная дыра — более 150 млн долларов. По данным Министерства финансов, поступления в ФСЗН в январе-апреле составили 3,749 млрд рублей, а расходы фонда сложились в размере 4,050 млрд, то есть дефицит составил 301,1 млн рублей. Поступления в Фонд социальной защиты населения в январе-апреле сократились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 62,1 млн рублей (или на 1,6%).

При этом, как обращал внимание аналитик Исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха, фонд заработной платы белорусских работников по юридическим лицам всех форм собственности со средней численностью работающих, превышающей 16 человек, в январе-апреле, напротив, увеличился на 457 млн рублей (или на 5,7%).

Александр Муха отметил, что текущий размер дефицита ФСЗН пока выглядит умеренным и может быть покрыт за счет профицита бюджета сектора государственного управления (+2,191 млрд рублей в январе-апреле 2017 г. за исключением бюджета Фонда соцзащиты). С учетом начавшегося с 1 января 2017 г. цикла повышения пенсионного возраста в Беларуси эксперт ожидает определенного уменьшения дефицита ФСЗН.

«Однако в перспективе возможно дальнейшее повышение пенсионного возраста отдельно для женщин в условиях значительных выплат по внешнему и внутреннему государственному долгу, которые будут ограничивать возможности республиканского бюджета в части покрытия дефицита Фонда социальной защиты населения», — резюмировал аналитик.