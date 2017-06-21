Последствия грозового шторма в Беларуси 1 21.06.2017, 11:35

Ураганный ветер прокатился по всей стране.

Порывы ветра достигали 21 м/с. Зафиксировано как минимум 42 случая падения деревьев: больше всего в Минской области (19) и Витебской (11), а только по одному — в столице и Гомельской области. В результате повреждено восемь легковых автомобилей, пишет tut.by.

За сутки электроснабжение периодически нарушалось в 483 населенных пунктах, следует из данных «Белэнерго». По состоянию на 06.00, без снабжения оставались еще 9 из них.

Стихия повредила кровлю жилых домов и хозяйственных построек в Слуцком районе. Судя по снимкам из социальных сетей, ветер выбил окна в домах, повалил опоры линии электропередачи и деревья у дорог. Град уничтожил посадки.

Видео и фото взято со страницы: vk.com/slutskgorod. Поселок Малиновка в Слуцком районе после непогоды:

Последствия урагана в Слуцке:

Несмотря на то, что Витебское областное управление МЧС разместило на своем сайте сообщение, что на регион надвигается грозовой фронт, а пользователям МТС пришло СМС-предупреждение о сильном ветре и о возможности падения старых деревьев и ветхих строений, в Витебске не обошлось без происшествий, пишет vkurier.by

В редакцию «Сильных Новостей» читатели прислали фотоснимки последствий: сильный ветер валил деревья, в том числе и на автомобили.