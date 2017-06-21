Дмитрий Быков: Вова два процента 21.06.2017, 11:43

Дмитрий Быков

Российский поэт жестко высмеял кремлевского пропагандиста Соловьева.

Креативный редактор Sobesednik.ru Дмитрий Быков рассказал в стихотворной форме о комментарии телепропагандиста Соловьева об оппозиции.

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире радиостанции «Вести FM» прокомментировал несогласованную акцию оппозиции, которая 12 июня прошла на Тверской улице. Журналист назвал вышедших на митинг «двумя процентами дерьма» и «мажористыми придурками».

СОЛОВЬЕВ (раскаляясь):

Вы продались моральному уроду!

Вас Путин обеспечил и одел.

Вы вышли не за честь, не за свободу –

Вы вышли за разбой и беспредел.

На ваших лицах дьявольская мета.

Вас надо в автозаки и суды…

ДЕТИ (переглядываясь):

О чем он это? Почему он это?

Вам хорошо? Вам, может быть, воды?

СОЛОВЬЕВ (возбуждаясь):

Вы грязные, вонючие дебилы!

Вы низкие предатели страны!

Вы отпрыски воров – у вас мобилы!

Вы деточки элит – у вас штаны!

Вы два процента мразей, дрянь господня,

Продажное, тупое меньшинство…

ДЕТИ (пожимая плечами):

О чем он так? Что это с ним сегодня?

С чего бы растопырило его?

СОЛОВЬЕВ (все более заводясь):

Козлы. Клопы. Подонки. С...ки. Твари.

Поклонники навального скота.

Развратники. Лоснящиеся хари.

Вонючки. Мрази. Падлы. Школота.

Ничтожества, продавшиеся с детства.

Ублюдки. Скунсы. Креативный класс. (Лопается с оглушительным треском.) ДЕТИ (в крайнем недоумении): Что это было с ним? Куда он делся?

Где он теперь? Чем он забрызгал нас?..