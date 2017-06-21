Дмитрий Быков: Вова два процента
- 21.06.2017, 11:43
Российский поэт жестко высмеял кремлевского пропагандиста Соловьева.
Креативный редактор Sobesednik.ru Дмитрий Быков рассказал в стихотворной форме о комментарии телепропагандиста Соловьева об оппозиции.
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире радиостанции «Вести FM» прокомментировал несогласованную акцию оппозиции, которая 12 июня прошла на Тверской улице. Журналист назвал вышедших на митинг «двумя процентами дерьма» и «мажористыми придурками».
СОЛОВЬЕВ (раскаляясь):
Вы продались моральному уроду!
Вас Путин обеспечил и одел.
Вы вышли не за честь, не за свободу –
Вы вышли за разбой и беспредел.
На ваших лицах дьявольская мета.
Вас надо в автозаки и суды…
ДЕТИ (переглядываясь):
О чем он это? Почему он это?
Вам хорошо? Вам, может быть, воды?
СОЛОВЬЕВ (возбуждаясь):
Вы грязные, вонючие дебилы!
Вы низкие предатели страны!
Вы отпрыски воров – у вас мобилы!
Вы деточки элит – у вас штаны!
Вы два процента мразей, дрянь господня,
Продажное, тупое меньшинство…
ДЕТИ (пожимая плечами):
О чем он так? Что это с ним сегодня?
С чего бы растопырило его?
СОЛОВЬЕВ (все более заводясь):
Козлы. Клопы. Подонки. С...ки. Твари.
Поклонники навального скота.
Развратники. Лоснящиеся хари.
Вонючки. Мрази. Падлы. Школота.
Ничтожества, продавшиеся с детства.
Ублюдки. Скунсы. Креативный класс. (Лопается с оглушительным треском.) ДЕТИ (в крайнем недоумении): Что это было с ним? Куда он делся?
Где он теперь? Чем он забрызгал нас?..