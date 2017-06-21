Шуневич о краже $270 тысяч из МВД: Не смогли привлечь его к ответственности 9 21.06.2017, 11:44

Игорь Шуневич

Бывший сотрудник МВД находится в Румынии.

По словам министра внутренних дел Игоря Шуневича человек, укравший 270 тысяч долларов из сейфа ГУБОПиК МВД, разыскивается по линии Интерпола и будет передан Беларуси, как только покинет страну, в которой получил гражданство, пишет tut.by.

— К сожалению, мы не смогли привлечь его уголовной ответственности, зарубежное государство отказалось его выдавать, поскольку он принял гражданство этой страны. Но он объявлен в розыск по линии Интерпола. Как только он выедет за пределы этого государства, он будет выдан Беларуси для привлечения к уголовной ответственности, — рассказал министр внутренних дел Игорь Шуневич.

Напомним, на рождественские праздники из сейфа в здании, в котором находится Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси (ГУБОПиК), были похищены почти 270 тысяч долларов.

В краже подозревается экс-сотрудник ГУБОПиК МВД. Он достал деньги из сейфа напарника с помощью запасного ключа. Из Беларуси он уехал в Украину, затем в Румынию. Там он был задержан по линии Интерпола, однако так как получил гражданство этой страны, то был отпущен.