История белорусов, которые нашли друг друга в Индии 21.06.2017, 12:00

Алесь и Анастасия рассказали про индийское кино, кухню и чего им не хватает на чужбине.

Алесь уехал в Индию еще прошлой осенью, устав от бешеного столичного ритма. Бросил работу, оформил визу на полгода, взял билет в одну сторону и улетел. Спустя три месяца, в январе, то же сделала и Анастасия, пишет nn.by.

До отъезда он работал курьером, она — менеджером в ресторане. В Индии оба переквалифицировались в актеров Болливуда, где «белые люди» довольно востребованы. А «белые люди» этим с удовольствием пользуются: дорогу им оплачивают, жилье предоставляют, кормят и еще гонорары платят. Да и наконец можно почувствовать настоящую Индию, а не заезженный Гоа.

- Кого приходилось играть?

Алесь: Был генералом британской армии на войне, ходил с усами, в шляпе и кирзачах. Жили на вилле в джунглях на юге Индии в штате Керала. На съемки в течение шести дней нас возили в горы. Хотя в кадре я появляюсь буквально на пару секунд, где-то в самом конце, да и то в солнечных очках.

На съемках на Гоа мы были приглашенными гостями на индийской свадьбе: танцевали, пели, сидели за столом. Такой рабочий процесс. Нормально было, нас кормили. Пару раз в день — чай. Платили за это деньги. Было интересно, особенно вначале, когда каждый раз — новое место.

Анастасия: Это возможность увидеть Индию. Тебе предоставляют жилье, еду, еще и платят деньги.

Алесь: Приобретают тебе билет на спальный автобус, там нет сидячих мест, это как наш плацкарт. И ты ложишься, едешь, смотришь в окно.

Так я ездил весь октябрь, ноябрь, декабрь… В январе мне предложили контракт, нужно было ехать в Мумбаи. Мол, будут съемки все время. Я собрался и поехал, но что-то не срослось. Сначала работы не было, мы связались с другими агентами, поработали немного с ними. Это не понравилось нашему первому агенту, так что мы там недолго пожили и поехали обратно на Гоа.

- Платили хорошо на съемках?

Алесь: Когда съемки были на Гоа, то есть не надо было никуда выезжать, платили около 1500 индийских рупий за день. Это примерно 23 доллара. В Мумбаи — 45 долларов в день. Ну и относились нормально. Если, например, не нравилась еда, можно было попросить европейскую.

Анастасия: Это скорее способ посмотреть Индию, а не заработать деньги. У меня самые длительные съемки продолжались пять дней, это было в Мумбаи. Платили около 50 долларов за день. В фотосессиях для журналов снималась, там больше платят — 70—80 долларов за день.

- Чем кормили?

Анастасия: Там кое-где целый фудкорт был. На некоторых съемках кормили европейской едой, где-то была только индийская.

- Индийская еда — это что?

Анастасия: В основном, вегетарианская.

Некоторые индусы едят курицу, но не все. И это почти единственное мясо, которое они употребляют. Обычно же готовят рис.

Алесь: Бывает, говядину едят, но очень редко.

- Выходит, они там целыми днями рис едят?

Анастасия: Да, но его подают с различными соусами.

Алесь: И специй много полезных добавляют. Еще готовят разные бобовые. Мы, кстати, после возвращения нашли рядом с домом индийский магазин, купили там нутовые хлопья и приготовили нутовыя котлеты.

- Как же вы все-таки сошлись?

Алесь: Анастасия приехала как раз в мой день рождения. Я, кстати, вообще о нем забыл. Когда живешь в Индии, теряешься во времени. Для тебя там существует только день, а не какое-то число.

Анастасия: Нет обратного билета, вот и не надо вести отсчет.

Алесь: Мы съездили на ночной рынок, там большой фудкорт, сцена с живой музыкой, перформансы с огнями, танцплощадки. Обычно этот рынок работает по субботам, на него съезжается все Гоа. На следующий день я поехал на контракт в Мумбаи.

Через пару недель возвращался в тамбуре индийского поезда, ехал 12 часов, смотрел на природу. Мне хотелось проехать именно в тамбуре, как многие индусы, почувствовать этот колорит.

Когда я вернулся, Настя как раз уезжала на юг, в Пимпри. А после ее путешествия завязались отношения, стали жить вместе.

Анастасия: На юг мы поехали, так как захотели увидеть другую Индию. Отправились на байках, ехали двое суток, заезжали в разные города. Индия совсем не такая, как Гоа.

Что замечаешь сразу, так это множество различных запахов: еды, благовоний, ароматических масел, цветов — они все смешиваются. И еще — яркие цвета. В Индии не встретишь женщину в коричневом или сером сари. Индианки носят розовые, малиновые, голубые, зеленые, красные — очень-очень яркие, как и украшения.

Алесь: Индия разная. Где-то более богатая, где-то меньше. Где-то более чистая, где-то грязная. В разных регионах свои природные богатства, свой язык. Зачастую индусы говорят между собой по-английски, поскольку иначе не могут понять друг друга. Есть языки общения, как хинди или маратхи, на них разговаривает большинство. Но все равно, когда попадаешь куда-то в глубинку, все разговаривают по-своему.

Есть очень состоятельные люди, есть очень бедные, находящиеся на грани выживания. Голыми на помойке — это их жизнь.

Анастасия: Контраст хорошо виден в Мумбаи. Если заехать в Калаби, исторический район, можно увидеть и строения XIX века, и шикарные новостройки. Сити-центр просто-таки, как в Москве или даже лучше. А потом выезжаешь оттуда и видишь ужасные трущобы.

У нас в таком месте как-то автобус останавливался, страшно было выйти. Пошли в туалет с парнями — одни не решились. Облепляют дети, взрослые, нищие. Крысы огромные бегают — ужасно.

Алесь: Иногда можно почувствовать резкие неприятные запахи. От них можно потерять сознание, может вытошнить. Это ни с чем не сравнить, никак не описать.

- Что больше всего впечатлило в Индии?

Анастасия: Да просто там все.

Алесь: Что там просто?

Анастасия: Да все просто. Не надо мишуры, не надо одеваться дорого, богато.

Алесь: Просто ты при этом чувствуешь себя комфортно, ведь навстречу идут такие же люди.

Состоятельный человек может выглядеть как хиппи, у которого в карманах пусто. Мне кажется, Индия выравнивает этот дисбаланс понятий, принципов. Там модно то, что тебе нравится. Это могут быть шлепанцы и шорты, то, в чем тебе комфортно.

- Иностранцев там много?

Алесь: Много россиян, они едут в основном на север Гоа. На юге больше европейцев: англичане, французы, ирландцы, шотландцы. Юг Гоа считается более тихим, спокойным.

- По чему белорусскому вы скучали?

Алесь: По языку. В супермаркете на Шри-Ланке, где мы провели последний месяц перед возвращением в Беларусь, были одни русские. Думаем, что за фигня? Мы за столько километров от России, на острове, а здесь одни русские. Решили разговаривать по-белорусски. Ходили, вспоминали белорусский язык, нам было интересно и весело.

Больше ни о чем я не скучал, хотя и полгода прошло.

Были ребята, которые говорили: «Вот, колбасы бы сейчас, водки…» А я не знаю, зачем колбаса и водка, когда такие закаты, океан. Когда такая природа и дешевые фрукты

Анастасия: Огромная двухкилограммовая папайя там стоит всего полдоллара. Это то, по чему мы скучаем.

Алесь: Когда мы вернулись в Беларусь, я понял, что не могу есть фрукты. Бананы вообще никакие.

Анастасия: До отъезда все время их покупала, и было нормально. Пока там не попробовала. Это две разные вещи.

Алесь: Ничего не купить, кроме яблок! А на яблоки у меня аллергия.

Анастасия: В Индии, кстати, яблоки — чуть ли не самая дорогие фрукты.

- После Индии жизнь уже не будет такой, как раньше?

Анастасия: Обычно люди либо остаются в Индии, либо меняются. Люди видят, что может быть иначе, может быть лучше. Не обязательно пропадать на работе, бесконечно зарабатывать деньги.

До Индии я очень много работала, бывало, на двух работах. Мне хотелось заработать на все. В определенный момент все надоело, и я уехала. Теперь живу намного спокойнее.

Алесь: Меняются приоритеты, расставляешь их по-другому. У меня изменилось понимание того, что важно.

Анастасия: Важно оставаться человеком в любой ситуации, беречь здоровье и не растрачивать жизнь впустую. В мире много прекрасных мест, которые стоит увидеть. Не надо зацикливаться на Минске, работе, на том, чтобы построить дом, накопить на автомобиль.

Алесь: Но каждому свое. Кто как хочет, тот так и поступает.

Анастасия: Говорят, Индия дает тебе то, что тебе нужно. Она либо принимает тебя, либо отправляет обратно.